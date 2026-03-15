Se suspendió el show de Tapari en el "Carnaval de Oro": Para cuándo se pasa

A raíz de la lluvia, la Municipalidad de Fernández Oro realizó el anuncio pasado el mediodía de este domingo. Muchos cipoleños iban a asistir a la presentación del cantante.

Pasado por agua... Debido a las inclemencias del tiempo, la Municipalidad de Fernández Oro resolvió en horas del mediodía resolver la segunda jornada de la Fiesta Carnaval de Oro de este domingo por la noche, que iba a contar con la presentación estelar de Rodrigo Tapari .

Por otra parte, adelantaron que el show "será reprogramado para los primeros días de Mayo ", cuya fecha exacta será confirmada "proximamente".

La atinada suspensión le arruinó le arruinó los planes también a muchos cipoleños, que se preparaban para trasladarse a la vecina ciudad y disfrutar del reconocido solista ex Rafága.

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El Carnaval de Oro

Fernández Oro pensaba celebrar el Carnaval de Oro 2026 con dos noches a pura música y fiesta, con entrada libre y gratuita en el Predio del Ferrocarril. Pero, por lo pronto, solo se pudo desarrollar a medias. La jornada inicial contó espectáculos en vivo, paseo gastronómico y la feria de emprendedores, aunque esos rubros se vieron muy perjudicados por las condiciones adversas del clima.

La localidad, pese a todo y de manera inconclusa por razones de fuerza mayor, se despidió del verano al ritmo del carnaval y el color en una nueva edición de este evento popular que ya se consolidó en la agenda regional como un punto de encuentro para los orenses. El predio del Ferrocarril, al frente del Anfiteatro local, fue el escenario central de las celebraciones, con una grilla artística que combinó bandas locales y artistas nacionales.

El escenario principal contó el sábado con la presentación de Los Dragones, la reconocida banda de cumbia. Además de los espectáculos en vivo, los asistentes, hasta que el tiempo lo permitió, pudieron recorrer el paseo de artesanos con producciones propias e ingredientes de la zona, disfrutar de los food trucks con propuestas gastronómicas con sello local y acompañaron a los emprendedores que formarán parte de la feria. Eso hasta que la lluvia "aguó la fiesta" y dijo basta.

Una celebración para ser un punto de encuentro

Desde la Municipalidad de Fernández Oro destacaron que el acceso fue libre y gratuito, con el objetivo de garantizar la participación de vecinos y visitantes. El espacio contó con sectores destinados a la gastronomía, zonas para las infancias y áreas preparadas para que el público pueda permanecer durante toda la jornada. Una lástima la suspensión de la gran fiesta orense, aunque es entendible y razonable.