Buscan con urgencia familias solidarias para dos hermanitos en Río Negro

Una convocatoria urgente se abrió en Río Negro para alojar de manera temporal, bajo el dispositivo de Familias Rionegrinas Solidarias , a dos hermanos: una niña de 2 años y un niño de 5 . Si bien la prioridad es encontrar hogares en el Alto Valle Centro, la búsqueda se extiende a toda la provincia.

Desde el programa provincial indicaron que la necesidad es inmediata y que puede tratarse de una familia para ambos, o de dos familias distintas, según la disponibilidad y las posibilidades de cada hogar.

Carolina Barrionuevo , técnica en Niñez, Adolescencia y Familia e integrante del Programa Familias Rionegrinas Solidarias, explicó a LMCipolletti que la medida excepcional se adoptó recientemente y que la urgencia responde a la falta de referentes cercanos dentro de la provincia. “ Son dos hermanitos, una nena de 2 años y un niño de 5. Podrían ir juntos, pero separados también es una posibilidad porque entendemos que no muchas familias pueden alojar a dos niños juntos ”, sostuvo.

Familias Solidarias Rionegrinas.png La SENAF invita a sumarse como Familias Solidarias con suma urgencia para recibir a niños o adolescentes. Gentileza

La trabajadora destacó que, aunque los niños no son oriundos de Río Negro, el cuidado transitorio debe resolverse dentro del territorio rionegrino, dado que la protección excepcional es dispuesta por el Estado provincial. “La convocatoria es para toda la provincia porque los niños no son de Río Negro”, señaló. Y añadió: “Vinieron hace muy poquito con su familia de origen y se tomó la medida. Al no ser de acá, no hay un problema con el lugar que los aloje, siempre que sea dentro de Río Negro”.

Prioridad geográfica y tiempos estimados

El equipo que impulsa la convocatoria funciona en el Alto Valle Centro, por lo que se busca dar prioridad a esa zona (Allen, General Roca, Cervantes y Mainqué) para facilitar el trabajo técnico y el acompañamiento cotidiano. “Si pudiéramos priorizar que fuera dentro del radio de Alto Valle Centro, que es donde trabajamos nosotros, sería mejor. Pero lo que necesitamos es encontrar una familia para estos niños ya, por eso se hace extensivo”, remarcó Barrionuevo.

Respecto de la duración del cuidado transitorio, la técnica indicó que el objetivo central es localizar y fortalecer a la familia ampliada de los niños, que reside en otra provincia. “En principio te diría que tres meses, porque la idea es trabajar con su familia ampliada para que, una vez que estén dadas las condiciones, puedan trasladarse y quedarse con ellos”, explicó.

De todos modos, aclaró que los plazos son variables y se ajustan a cada caso: “Los tiempos siempre dependen de cada situación. En general pueden ser de un mes, tres, seis, o hasta un año, ese es el máximo, pero todo se va conversando con las familias. No es que de un día para el otro les decimos ‘mañana nos llevamos a la niña’. Tres meses es un tiempo prudencial, pero podría ser menos o más”.

Embed

El rol de las familias solidarias

Las familias solidarias brindan alojamiento, cuidado y contención afectiva a niñas, niños y adolescentes mientras la Justicia y los equipos técnicos avanzan en la restitución de derechos y la búsqueda de soluciones estables. No se trata de adopción ni de un camino abreviado hacia ella: es un dispositivo de cuidado temporal, acompañado por profesionales y con pautas claras. Durante el proceso, los equipos sostienen el acompañamiento psicosocial y articulan con escuelas, salud y redes comunitarias para garantizar rutinas y accesos.

En este caso, el equipo provincial solicita hogares disponibles de forma inmediata, con capacidad para alojar al menos a uno de los hermanos y ofrecer una dinámica familiar que respete su edad, necesidades y singularidad. “El acompañamiento profesional está presente desde el inicio y durante todo el proceso”, remarcaron.

¿Quiénes pueden postularse?

Desde el Programa Familias Rionegrinas Solidarias subrayan que pueden postularse familias, parejas o personas solas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y expresen la voluntad de participar de la experiencia de cuidado temporal. La disponibilidad para sostener traslados, controles de salud, escolaridad y encuentros con equipos técnicos es un punto clave para la selección.

Adopción Los niños no son oriundos de Río Negro, pero su tránsito si está vinculada a la provincia. Ilustración

Requisitos para ser familia solidaria

Las condiciones que rigen la convocatoria son las habituales del programa provincial. Las y los postulantes deben:

Ser mayores de 25 años.

Participar del proceso de estudio y valoración psicológica y social.

Acreditar que todos los miembros del hogar consienten voluntariamente participar de la experiencia.

participar de la experiencia. Estar dispuestos a recibir acompañamiento profesional durante todo el proceso.

durante todo el proceso. No registrar antecedentes penales (nacionales ni provinciales).

(nacionales ni provinciales). No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

No estar inscriptos en el R.U.A.G.F.A. (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos), dado que se trata de una medida de cuidado temporal y no de adopción.

(Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos), dado que se trata de una medida de cuidado temporal y no de adopción. Presentar certificado de buena salud y de domicilio.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden postularse de inmediato. El contacto habilitado por el equipo del Alto Valle Centro es el teléfono 2984 242818 y el correo electrónico [email protected]. Desde allí se brindará información, se coordinará una entrevista inicial y se iniciará el proceso de evaluación y acompañamiento.

“Lo importante ahora es encontrar una familia para estos niños y garantizarles un entorno seguro y afectivo mientras avanzamos con la familia ampliada”, resumió Barrionuevo. Y cerró con un llamado a la comunidad: “Sabemos del compromiso que hay en la región. Cualquier hogar que cumpla los requisitos y pueda abrir sus puertas puede marcar una diferencia enorme en la vida de estos hermanos”.