Apareció el ganador de los 690 millones del Quini 6 y en Villa Regina hacen fila para "manguearlo"

"Me llamaron de Lotería de Río Negro y me confirmaron que el apostador se presentó en Viedma para empezar los trámites para cobrar. No me dieron la identidad pero me avisaron que es de Villa Regina por suerte". Así, María Angélica Busín, la dueña de la agencia oficial 59 de esa ciudad que vendió la boleta ganadora del Quini 6 de 690 millones, le puso fin a uno de los grandes misterios de los últimos días en la región.