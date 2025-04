Todo Regina busca al nuevo rico del Quini 6: El temor a una fatalidad y la táctica de los vecinos para descubrirlo

Mientras en la agencia oficial 59 (Negro el 8) esperan tener novedades sobre su identidad este miércoles y no descartan “que haya perdido la boleta, porque es una de las posibilidades, o que no sepa que ganó” , los vecinos creen que el nuevo rico “se deschavara solo”.

“No apareció el ganador aún. Viene mucha gente con el cartoncito a controlar pero todavía no encontramos al afortunado”, reveló a LM Cipolletti María Angélica Busin , la agenciera que vendió el premio millonario en el local de San Martín 48.

image.png La agencia de Villa Regina que vendió la boleta del Quini 6 que hizo rico a un vecino.

“Llegamos a la conclusión de que efectuó su jugadita el martes a la mañana porque tenemos una planilla donde se registra el número de boleta y podemos ver la información que nos envían de Lotería con los números de extractos”, aportó como interesante dato la histórica comerciante reginense.

¿Y si perdió la boleta por una fatalidad?

“También suponemos que se fue de viaje el fin de semana largo o no sabía que la agencia estaba abierta jueves y sábado santo. También puede darse que haya perdido la boleta o que no sepa que se lo saco”, especuló la mujer, una ex locutora de LU16. Es que el abanico de opciones y conjeturas, a esta altura, se torna realmente amplio.

Otra posibilidad, en medio del misterio y el desconcierto generalizado, es que “haya ido a Viedma directamente para evitar hacer los trámites en Regina y de esa manera mantenerse en incógnito, en el anonimato. Pero de Lotería de Río Negro no me avisaron nada y por protocolo corresponde, así que esa teoría por ahora no corre…”, aseguró agregando mayor intriga.

No obstante, María Angélica recordó que “entiendo que hoy allá no se trabajaba por un feriado en el marco del 246° aniversario de la fundación de Carmen de Patagones y Viedma”.

Por último dijo que tampoco le confirmaron "si nos corresponde el premio estímulo porque el pozo esta vez se repartió entre tres apostadores. Aunque lo que más me alegra como dije a LMC y en otras entrevistas es que uno de los premios grandes lo vendimos acá y el ganador es de Regina”, redondeó.

La táctica de los vecinos para descubrirlo

Por otra parte, un vecino muy popular en la zona confió a este medio cómo creen que van a “descubrir” a la brevedad al nuevo rico. “Por ahora no se sabe nada, todo es silencio en el pueblo, el que ganó lógicamente quiere preservar la intimidad. Pero ya nos vamos a dar cuenta porque acá somos así, va a aparecer uno con un auto desfasado o alejado de su presupuesto actual y arriba se va a comprar una mansión. Acordate”, avisó. Ojalá que así sea...

Los números ganadores

El pasado miércoles, en el sorteo Tradicional del Quini 6 salieron los números 18, 05, 31, 14, 25 y 08. En esta oportunidad hubo tres ganadores, cada uno se llevó más de $690 millones. Los billetes ganadores se jugaron en Villa Regina (Río Negro), Sarmiento (Chubut) y por último Itatí (Corrientes).

Además en la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 658 millones de pesos. Salieron los números 44, 17, 38, 20, 06 y 29. El segundo sorteo no tuvo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

image.png

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.700 millones de pesos y salieron los números 10, 23, 19, 43, 45 y 44. En esta oportunidad, no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 191 millones de pesos y los números favorecidos fueron 36, 28, 09, 16, 24 y 02. Hubo 53 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se lleva más de $3 millones.