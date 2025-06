Viven en un Motorhome vendiendo comida al paso, buscaban un hijo y ¡se vienen 3!: "Felices y un poco asustados"

“Por algo estaba tan descompuesta y me dolían las caderas, así que fuimos al Hospital. El doctor Mancini me hizo la ecografía y nos dijo que no es uno, ¡son tres! No nos quiso cobrar porque entendía que se nos vienen muchos gastos. Un gran gesto de su parte”, cuenta Maribel Zapata desde el interior del Motorhome en el que vive junto a su pareja Gastón “Piqui” Gallego y a su fiel mascota.

image.png Piqui y Maribel, un poco asustados pero felices. Viven en un Motorhome y trabajan en un carrito de comida.

“Cuando nos dijeron que eran trillizos, no lo podíamos creer. Fue una mezcla de felicidad y shock. No es común, es uno en miles de casos”, cuenta Piqui en una entrevista con el Canal Comunitario.

El milagro de la vida llegó tras meses de intentos: “Estábamos buscando desde enero. No se daba, y eran tantas las ansias que teníamos... Hasta el 5 de mayo todos los análisis dieron negativo. El 26 de mayo hicimos un test de orina y dio positivo”.

Ambos ya son padres: Maribel tiene una hija de 19 años y mellizas de 11; Piqui, un hijo de 27. Trabajan día a día para sostenerse. Pero un embarazo múltiple de alto riesgo exige cuidados extremos, y eso significa dejar de trabajar en cualquier momento. “Si tenemos que salir corriendo a atendernos en otro lado, se cierra el negocio y nos quedamos sin ingresos”, advierte él.

Embed - TRILLIZOS EN TIEMPOS DIFICILES EN RIO COLORADO GASTON GALLEGO Y MARIBEL ZAPATA

“Lo primero que estamos haciendo es salir a buscar una vivienda para cubrir las necesidades básicas como gas natural, que tenga habitación, que los chicos no se enfermen. Las comodidades mínimas. El tema del espacio está complicado, digo lo habilitacional, por las empresas se complica conseguir alquileres mensuales, hay muchos diarios y cuesta una fortuna, no está dentro de nuestro presupuesto”, confiesan con preocupación.

No es la única inquietud. “No tener obra social es otro tema, un mar de incertidumbres, pero igualmente felices, mientras vengan sanitos…”.

Los nacimientos múltiples en la familia no serán nuevos. “Yo soy gemelo, ella tiene mellizas, sabemos lo que es pero tres ya nos cambia todo…”, tira Piqui, quien adelanta que los hará hinchas de Racing…

“Mi mamá tuvo 6 mujeres, yo tengo 3 hijas, ojalá uno de los 3 me salga varón”, ruega ella con una sonrisa.

"Nos invadió el miedo cuando nos dijeron que eran tres pero felices"

Estos emprendedores bohemios no reniegan del destino, al contrario. “Vienen tres juntos, por algo se dio, necesitamos estar tranquilos y no hacernos la cabeza. Es difícil, pero vamos para adelante”, señalan.

“Tampoco pedimos que nos regalen nada, un alquiler factible y después veremos. Salimos a contarlo porque nos invadió el miedo, si no es urgencia no jodemos. Incluso ya nos atendió el intendente, muy amable porque muchos se lavan las manos o esconden, él no. Nos iba a mandar alguien de acción social y en lo que podía nos iban a ayudar aunque nos adelantó por el tema habitacional que no había…”.

image.png La ecografía reveladora. Serán papás de trillizos. ¡Felicidades!

“Se vienen gastos que no contábamos, medicación, toda ayuda será bienvenida aunque no queremos molestar, que quede claro”, culminan. Los peques llegarán en el 2026, justo el año del próximo mundial, donde Argentina estrenará las 3 estrellas. No hay dos sin tres y esta querida pareja de laburantes espera a los trillizos...