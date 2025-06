Alberto Weretilneck: "Unter elige autoridades y es un gremio roto"

En Cipolletti algunas escuelas no tendrán clases este viernes porque se cumplirá con tareas de fumigación pendientes desde hace meses que motivaron reclamos algunas comunidades educativas.

La postura del gobierno ante el paro de Unter

La medida de fuerza fue duramente cuestionada por el gobierno de Río Negro. La ministra de Educación, Patricia Campos, aseguró que "es inaudito que Unter convoque a un paro en plena negociación". En tanto que el gobernador Weretilneck anticipó sanciones para los docentes que adhieran.

Weretilneck remarcó que “los únicos perjudicados son los niños, es un paro que entristece". El mandatario criticó la superposición de paros y feriados, “con lo que eso implica en esta época tan compleja, no van a recibir alimento, si bien no van a la escuela solo a comer pero la verdad que es difícil justificar la medida”.

Clases

El gobernador confrontó a la Unter porque “este paro estaba decidido desde antes, convocamos a la paritaria como lo solicitó el gremio pero antes de sentarse a negociar lo anunciaron ni siquiera se analizó la propuesta trimestral que le hicimos”.

La medida de fuerza, en realidad, dependía de la oferta salarial. La Unter anticipó la definición de la huelga como medida de presión en busca de acortar los tiempos de negociación. Como la propuesta recibida "mantiene docentes por debajo de la línea de la pobreza", se confirmó el paro.

Weretilneck confirmó que se descontarán los dos días de medida de fuerza a los docentes que se adhieran al paro. “Consideramos que es un paro político y este año vamos a tener varios porque Unter elige autoridades y es un gremio que está roto, dividido y juegan a discutir quién es más duro con el Gobierno e internamente” .

Las críticas de UPCN al Gobierno de Río Negro

La UPCN no anunció medidas de fuerza, pero expresó su rechazo a la "miserable desoferta salarial" que el Gobierno hizo en el seno de la Función Pública, propuesta que también fue cuestionada por todos los gremios. El sindicato liderado por Juan Carlos Scalesi volverá este viernes a una nueva reunión esperando un monto superior.

El Ejecutivo propuso "montos que resultan completamente insuficientes y desfasados en relación con las necesidades actuales de los trabajadores para poder subsistir", indicaron desde el gremio.

"Es preocupante tener a la cabeza un Gobierno que no empatiza con las necesidades de los trabajadores, proponiendo un aumento tan insignificante y humillante. Como sindicato mayoritario, no vamos a permitir que sigan denigrándonos, tratando de conformar al trabajador con porcentajes ridículos, que monetariamente no alcanzan ni para pagar la totalidad de una factura de luz", denunciaron.