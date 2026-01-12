Alarma por un bidón de nafta en la zona de los incendios forestales: qué dijo la Provincia

Una pareja caminaba por un sendero del Cajón del Azul y se topó con un bidón de nafta. La denuncia se hizo viral en redes sociales.

Bajo alerta máxima por riesgo de incendios forestales, el hallazgo de un bidón con nafta en uno de los sendero del Cajón del Azul generó alarma e indignación. Los turistas que lo hallaron lo publicaron en redes sociales ya que, según afirmaron, un guardaparques se negó a tomarles la denuncia. ¿Qué dijo la Provincia sobre el hecho?

L a zona en la que apareció el bidón con combustible está afectada por incendios forestales por lo que los turistas, al advertir la presencia del bidón, decidieron abrirlo de manera lenta y controlada con el objetivo de liberar el gas acumulado y reducir el peligro inmediato.

Luego continuaron su recorrido hasta dar con un oficial que se desplazaba en un cuatriciclo, a quien informaron sobre el hallazgo y la ubicación exacta del recipiente con combustible. De acuerdo con el testimonio de la pareja, el oficial respondió con la frase "ahora es mío" y se negó a tomar datos personales o a registrar formalmente la denuncia.

Ante esa situación, los denunciantes manifestaron su intención de difundir públicamente lo ocurrido y solicitaron que el efectivo les enviara un mensaje con el video del incidente como constancia de lo sucedido. El oficial consultó a otros integrantes del operativo presentes en la zona, quienes afirmaron no tener conocimiento previo de la existencia del bidón.

La versión del Gobierno de Río Negro

El video con el bidón de nafta, publicado el domingo, se viralizó rápidamente. Desde el Gobierno de Río Negro se emitió un comunicado en el que se descartó un posible intento de iniciar un incendio de manera intencional.

"Ante versiones que generaron preocupación por el hallazgo de un bidón con combustible se informa que no se detectó ningún tipo de actividad delictiva vinculada al hecho. El elemento pertenece a un refugiero y se desprendió accidentalmente de una camioneta habilitada que trasladaba insumos", manifestó el Ejecutivo de manera oficial.

El bidón fue hallado por turistas en cercanías del mirador Los Piches y se trasladó al refugio Warton, donde quedó en posesión de la Patrulla de Montaña.

Tras las actuaciones correspondientes, con intervención del SPLIF y conocimiento del Ministerio Público Fiscal, "se confirmó que no existió ninguna maniobra intencional ni acción orientada a provocar incendios, motivo por el cual el fiscal de turno fue notificado sin impartir directivas adicionales", se detalló.