Por primera vez en su historia, la prueba comenzará fuera de Allen, con un prólogo contrarreloj por equipos en Villa Regina.

83° Vuelta al Valle: cómo será el cronograma de pruebas para esta nueva edición.

La nueva edición de la tradicional prueba ciclística La Vuelta al Valle ya tiene definido el cronograma y recorrido de los circuitos a disputarse entre el 9 y el 15 de noviembre. Será una edición histórica , porque por primera vez el lanzamiento de la competencia se hará fuera de Allen.

Precisamente, este año y en coincidencia con la celebración del 102° aniversario de Villa Regina , la Perla del Valle tendrá el puntapié inicial con la presentación de los equipos y una crono con una distancia de 5,3 kilómetros que correrá sobre la calle Los Nogales y Bartolo Pasín.

Será la 83° Vuelta al Valle que tendrá 6 etapas y completará un recorrido de más de 700 kilómetros en diferentes circuitos de rutas y calles de ciudades del Alto Valle.

Cómo queda el cronograma

Comenzará el lunes 9 de noviembre en Villa Regina, con una prueba contrarreloj por equipos de 5,3 kilómetros, mientras que el martes 10 la primera etapa tendrá un recorrido de 130 kilómetros entre Allen y Guerrico.

La segunda etapa se correrá el miércoles 11 de noviembre, nuevamente en Villa Regina con una distancia de 110 kilómetros en un circuito que se girará en 11 oportunidades. La competencia continuará el jueves 12 con la tercera etapa, una prueba de 147 kilómetros que unirá Allen con El Cuy.

El viernes 13 de noviembre se correrá la cuarta etapa de 120 kilómetros, entre Cipolletti y Allen, con un circuito que pasará por Guerrico y finalizará frente a la Municipalidad de Allen.

Las últimas dos jornadas se disputará el sábado 14 de noviembre con 110 kilómetros a recorrer desde Allen hasta el cerro Las Tres Cruces; para cerrar el domingo 15 con la tradicional Calesita con 110 kilómetros de recorrido totalmente en Allen.

Vuelve el color del pelotón ciclístico a las rutas de la región del Alto Valle para el Gran Premio de la Vuelta.

Una competición con historia

En los primeros años en los que comenzó a disputarse el certamen, allá por la década del 40, el evento era conocido como el Gran Premio Ciclista Regional del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Fue a partir de esas primeras ediciones que la, ahora conocida como “Vuelta al Valle”, logró un fuerte arraigo entre los vecinos allenses.

Regionalmente, Allen es reconocida como la capital del ciclismo por la pasión del público local por la disciplina y por la fuerte inclinación de sus deportistas hacia su práctica.

Además la organización de la “Vuelta al Valle” ha llevado a los mejores ciclistas nacionales a competir en la región y la localidad, haciendo de esta una de las fechas más importantes del calendario de la disciplina y posicionándola, en este sentido, como la más destacada de la Patagonia.