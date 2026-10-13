La Provincia presentó una app para gestionar trámites y un bot que responde consultas las 24 horas. Cómo funcionan y qué se puede hacer.

Trámites desde el celular y consultas por WhatsApp: las nuevas herramientas que lanzó Río Negro. Foto: Gentileza (Literal.ar).

El Gobierno de Río Negro presentó dos nuevas herramientas digitales que buscan simplificar los trámites y acercar los servicios públicos a los ciudadanos. Se trata de Soy Río Negro , una aplicación para gestionar trámites y documentación desde el celular, y RioBot 2.0 , un asistente virtual que responde consultas por WhatsApp durante las 24 horas.

El lanzamiento se realizó este martes en la Asociación Española de General Roca y reunió a funcionarios provinciales e intendentes de distintas regiones. La iniciativa forma parte del proyecto Río Negro Digital , impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck para ampliar el acceso a los servicios del Estado.

La propuesta apunta a reducir los traslados y facilitar el acceso a información oficial, especialmente para quienes viven lejos de las dependencias públicas.

Cómo funciona la nueva aplicación Soy Río Negro

La aplicación Soy Río Negro se puede descargar desde las tiendas de Android y Apple. Para comenzar a utilizarla, es necesario crear una cuenta de Identidad Digital Rionegrina, que permite acreditar la identidad del usuario y acceder a los servicios de los organismos provinciales incorporados a la plataforma.

La herramienta fue desarrollada para concentrar trámites y documentación en un mismo lugar, con el objetivo de que los ciudadanos puedan resolver gestiones desde sus teléfonos sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina en los casos en que el trámite lo permita.

El desarrollo demandó cerca de un año y medio de trabajo, con la participación de equipos técnicos del Gobierno provincial, ALTEC y Banco Patagonia.

RioBot 2.0: el asistente virtual que responde por WhatsApp

La segunda herramienta presentada es RioBot 2.0, un asistente virtual diseñado para responder consultas a través de WhatsApp durante las 24 horas del día.

El sistema busca facilitar el acceso a información provincial y orientar a los ciudadanos en sus consultas cotidianas, sin depender de los horarios de atención de las oficinas públicas.

Según explicó el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, "ninguno de los trámites que estén disponibles ahí va a implicar que se van a poder dejar de hacer en las oficinas del Estado", aseguró.

Además, describió que el desarrollo del bot demandó entre tres y cuatro meses de trabajo y que se diseñó para que el asistente brinde:

Información sobre el clima

Farmacias de turno

Vuelos

Estado de rutas y balsas

Ubicación de dependencias públicas

Trámites provinciales.

También orientará a los usuarios sobre el funcionamiento de Soy Río Negro.

La intención es que estas herramientas permitan acercar los servicios estatales a más habitantes de Río Negro y simplificar el vínculo con los distintos organismos.

Qué busca el Gobierno con las nuevas herramientas digitales

Durante la presentación, Dumrauf señaló que la elección de General Roca como sede estuvo vinculada con la intención de llegar a los habitantes de toda la provincia y reducir las dificultades que generan las distancias.

El funcionario sostuvo que el objetivo es poner el Estado al alcance de los ciudadanos mediante sus teléfonos y destacó que el lanzamiento representa un primer paso dentro de un proceso más amplio de digitalización.

Las plataformas forman parte de Río Negro Digital, un proyecto anunciado por Weretilneck en diciembre de 2023. Según anticipó el ministro, la expectativa es sumar progresivamente más organismos y ampliar la cantidad de trámites disponibles en formato digital.

De esta manera, la Provincia busca avanzar hacia un sistema en el que cada vez más gestiones e información puedan resolverse desde el celular, sin traslados innecesarios.