50º Regata del Río Negro: repaso de fechas, recorrido, inscriptos y una llegada histórica en Viedma

Con palistas internacionales asegurados y el regreso de una dupla emblemática, la competencia de canotaje más larga del mundo promete. Todos los detalles.

La dupla Pinta y Mozzicafreddo, que ya se consagraron en 14 oportunidades en la Regata del Río Negro.

La Regata del Río Negro se prepara para vivir una edición especial. En su 50° aniversario , la tradicional competencia de canotaje volverá a unir a Neuquén, Río Negro y Buenos Aires a lo largo de más de 430 kilómetros , con nueve etapas y dos jornadas de descanso. El choelense Julián Salinas, es el último ganador de la prueba.

Considerada la prueba de canotaje más larga del mundo, la regata se consolida como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del verano patagónico, con una fuerte identidad regional y una convocatoria que trasciende fronteras.

El inicio será el jueves 8 de enero en Plottier y la llegada final está prevista para el sábado 18 en Viedma , donde coincidirá con la Fiesta Nacional del Río, un evento social, cultural y musical que invita a disfrutar. También, la dupla Pinta-Mozzicafreddo volverá tras seis años y luego de que Nestor Pinta superara las adversidades judiciales que lo alejaron de la actividad.

regata internacional del rio negro

Participantes y presencia internacional

La organización confirmó un total de 119 palistas inscriptos para esta edición aniversario. Entre ellos, se destacan cuatro competidores extranjeros que formarán parte de distintas categorías.

En K2 Caballeros Master C participará la dupla del Reino Unido integrada por Richard Buston, oriundo de Devon, y Oliver Harding, de British. En K2 Mixto Open competirán Karen Elise Stoubaek Andersen, de Dinamarca, junto al argentino Rodrigo Hidalgo Lucero. En tanto, la categoría K2 Damas Open contará con la presencia de Josefa Molina Retamal, de Zumaia, y Aitana Gastaldo Ariza, de Valencia, España.

Para conocer a todos los palistas inscriptos, se puede ingresar al listado oficial completo y público en este link.

Fechas y recorrido de la competencia

La regata se disputará del 8 al 18 de enero y atravesará once localidades a lo largo del río Negro. El recorrido incluye Plottier, Cipolletti, General Roca, Villa Regina, Chelforó, Chimpay, Luis Beltrán, Choele Choel, General Conesa, Guardia Mitre y Viedma, donde se concretará la llegada final.

La competencia tendrá nueve etapas y dos días de descanso, manteniendo el formato tradicional que caracteriza al evento desde sus inicios.

Jueves 8: Plottier - Isla Jordán de Cipolletti

Viernes 9: Isla Jordán - General Roca

Sábado 10: Roca - Isla 58 de Villa Regina

Domingo 11: descanso

Lunes 12: Balneario de Chelforó - Balneario Municipal de Chimpay

Martes 13: Bocatoma de Luis Beltrán - Isla 92 de Choele Choel

Miércoles 14: Estancia Ferrari - Balneario Jorge Lavezzo de General Conesa

Jueves 15: descanso

Viernes 16: Balneario Lavezzo de Conesa - Estancia San Bernardo

Sábado 17: Balsa de Guardia Mitre - Establecimiento La Cantera

Domingo 18: La Cantera - Paseo de los Palistas en Viedma

Lanzamiento oficial y respaldo institucional

El lanzamiento oficial se realizó en Viedma y contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien destacó el arraigo histórico de la regata y su permanencia a lo largo de cinco décadas. El mandatario remarcó que la continuidad del evento refleja una construcción colectiva que atravesó generaciones y reafirmó el acompañamiento del Estado provincial, junto al trabajo articulado con Neuquén y Buenos Aires.

Weretilneck también subrayó el valor social y simbólico de la competencia, al señalar que integra el cuidado del ambiente, la identidad regional y un legado deportivo que se sostiene en el tiempo.

regata internacional del rio negro

Una llegada con festejo en Viedma

El intendente de Viedma, Marcos Castro, valoró el trabajo del Club Náutico La Ribera y confirmó que la llegada de los palistas, prevista para el 18 de enero, será parte de una celebración más amplia para la comunidad.

La finalización de la regata coincidirá con la Fiesta Nacional del Río, que se desarrollará el sábado 17 y domingo 18 de enero en el Parque Ferreira, con entrada libre y gratuita. La grilla artística incluirá bandas locales y regionales, con Lit Killah el sábado y La Konga como cierre el domingo.

Fiesta Nacional del Río y agenda deportiva

La tercera edición de la Fiesta Nacional del Río estará especialmente vinculada a la llegada de la regata. Además de los espectáculos musicales, se desarrollará una intensa agenda deportiva y recreativa durante ambos días.

Entre las actividades previstas se encuentran triatlón y Tria Kids, cruces del río en modalidad simple y doble, bautismos náuticos con propuestas de SUP, kayak, buceo y embarcaciones Pampero, y regatas de kayak K1 con categorías promocionales, preinfantiles, infantiles, menores y cadetes. El cierre deportivo estará dado por el arribo de los palistas de la Regata Internacional del Río Negro.

El regreso de una dupla histórica

Esta edición tendrá, además, un condimento especial para los seguidores del canotaje: el regreso de Néstor “Piri” Pinta y Martín Mozzicafreddo, una de las duplas más exitosas en la historia de la competencia, con 14 títulos.

Luego de seis años sin competir juntos, ambos retomaron los entrenamientos y confirmaron su participación en la regata que los vio consagrarse en reiteradas oportunidades. El retorno de Pinta se produce tras su absolución por parte de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que dejó sin efecto la condena dictada en primera instancia en una causa que nunca quedó firme.

Con estos condimentos, la Regata Internacional del Río Negro se encamina a una edición histórica, en la que el deporte, la memoria y la celebración se combinarán a lo largo del río y en su llegada final a Viedma.