Provincia llevó a 90 abuelos a conocer Bariloche

En ese marco, la abuela Luisa Vidondos de El Cuy, mencionó que “por primera vez vengo a Bariloche y por primera vez también ando en el tren. Estoy recontra feliz porque primero no quería venir porque no había salido nunca pero después me animé”.

Inés Machado, de la misma localidad, expresó que “lo estamos pasando re bien, nos han atendido bárbaro, estoy muy contenta. Todo el tiempo hablo con mi familia y les cuento que la estoy pasando excelente. Gracias a mi marido que me insistió para que salga a pasear, no conocía Bariloche. Todo muy divertido, nos llevaron a conocer el bosque, la iglesia y muchos paseos”.

Por su parte, la coordinadora de Turismo Social, Stella Maris Ruiz, informó que “el programa se llama El Tren te invita y es similar al otro programa El Mar te invita, ambos destinados a adultos mayores que no tengan acceso a irse de vacaciones por sus propios medios. Hacemos el viaje en el Tren Patagónico, salimos los viernes y llegamos a Bariloche los sábados, tenemos tres noches y varias excursiones y paseos por la ciudad”.

Más adelante, detalló que “la recreación de los adultos mayores es el gran objetivo del programa, y que puedan conocer distintos puntos turísticos de la provincia, como Las Grutas, El Cóndor, Bariloche y esperamos llegar a El Valle y la cosecha de la manzana y la pera. La idea es que conozcan y se diviertan e interactúen con nuevos amigos”

Asimismo, la Coordinadora, resaltó sobre los abuelos que “muchos vinieron por primera vez e incluso varios nunca habían salido de sus localidades y no están acostumbrados a viajar y menos en grupo. Algunos también están solos y esto ayuda para combatir su soledad, tratando que se encuentren con sus pares y compartan experiencias de vida”.

Respecto al programa y los comentarios de los adultos mayores que participan, dijo que “comenzó el 8 de marzo y llevamos el quinto viaje y nos faltan siete. Calculamos que más de 1000 adultos mayores van a poder conocer Bariloche”.

El programa “El tren te Invita” es una alternativa más para la recreación de los adultos mayores que se encuentran en hogares o residencias provinciales, y que no están en condiciones socioeconómicas de afrontar este tipo de viaje. La iniciativa es promovida por la Subsecretaría de Adultos Mayores y el Área de Turismo Social y Recreación, del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro.