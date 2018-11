Nancy, miembro de Gatitos y Gatotes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, contó a este medio que ellos en particular optan por no dar en adopción a dichos animales durante todo el mes de octubre. “Hace años que los refugios y protectoras toman medidas para evitar encontrarse cadáveres de gatos el 1 de noviembre por la mañana. El mes de octubre es conocido como el mes de las brujas, y el 31 por la noche se sacrifican de manera aberrante animales, no sólo gatos negro”, contó.

Embed

María, arquitecta y rescatista de animales de Cipolletti agregó: “Este es un pedido habitual que se hace en la región, por tener a Cinco Saltos cerca –ciudad relacionada con la brujería- y en todo el mundo. Hay gente mala y muchos mitos urbanos que no sabes hasta que punto es cierto pero nuestro deber es resguardar a los animales”.

En este sentido, María explicó que en vísperas a Halloween aparecen “adoptantes dudosos” queriendo adoptar un gato o perro negro y que ya han tenido casos en los que entregaron mascotas y jamás supieron de ellos. “Ya nos ha pasado que nos piden gatos negros o perritos y después no se sabe nada de las personas que solicitaron la adopción, por lo que es imposible hacer un seguimiento y saber si el animal está bien”, relató.

sacrificio hallowen.jpg

En tanto, Valeria, una activista de Fernández Oro, reveló que tiene conocimiento de personas que hacen “trabajos” con sacrificios de animales. “Se sabe que en la zona hay personas que se dedican a hacer trabajos y lamentablemente estos trabajos se hacen con animales. Es más, me ha tocado, años atrás, estar con una persona que me reconocía que hacía trabajos con animales”.

Todos en alerta

Un claro ejemplo de esto se dio en Villa Regina, en donde una mujer con un perfil “trucho” de Facebook intentó adoptar un perro y un gato negro sin querer que los proteccionistas tuvieran información de ella. En la conversación, la mujer le explica a un joven que busca regalarle una mascota a su hijo y que lo quería antes del 31 de octubre. Sin embargo, el proteccionista le contó que necesitaba conocer el lugar en el que vivirían los animalistas, algo a lo que ella se negó rotundamente. Finalizada la charla, borró su perfil de las redes sociales.