Por la ola de contagios, cambiaron al jefe de la Policía en Balsa Las Perlas

El nuevo jefe a cargo de la unidad es el oficial principal Alejandro Rivas, quien cumplía servicio en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco hasta su nueva designación. Ya le salió el traslado, y desde hoy (11/6) tomará la posta en la unidad por disposición de la Regional V hasta fin de año.

En diálogo con La Mañana, el comisario inspector José Bruno de la Regional V confirmó el cambio y consideró que era lo más conveniente tras los acontecimientos que son de público conocimiento. "Por la irresponsabilidad de no tomar todos los recaudos, si el jefe anterior -señalado como el efectivo que contagió al resto- volvía a la unidad iba a confrontar con la comunidad. La gente está muy alternada", advirtió.

Todavía no se puede establecer si el primer positivo fue el caso cero, y posiblemente nunca se determine. Pero para la Policía, todo parece indicar que el virus vino de Roca hacia Balsa Las Perlas, y de ahí se masificó.

La investigación administrativa interna que se le inició al jefe anterior de la unidad todavía no concluye. No obstante ello, las autoridades sanitarias probaron en su momento que no se cumplieron todas las medidas de prevención.

Al respecto, el comisario inspector Bruno añadió: "Si bien no está claro lo del paciente cero y nadie le puede echar la culpa a nadie, algunos compañeros admitieron que tomaron mate".

El oficial principal diagnosticado como el primer positivo en la subcomisaría ya se curó y se tomó las vacaciones que le quedaban para calmar un poco más los ánimos.

Mientras cursó la enfermedad en General Roca, lo suplantó en el cargo el jefe de la Brigada Rural Fabián Maldonado, quien a partir de hoy ya retoma su lugar en Cipolletti.

"La mayoría de los empleados aislados o recuperados del coronavirus ya se reintegraron. El plantel de la unidad está casi completo. Sólo falta que se reincorpore un agente que espera el último test.

Al resto, las pruebas de diagnóstico PCR que detectan al virus en el organismo arrojaron resultados negativos, por lo que los agentes ya no están infectados y pudieron retomar sus funciones con normalidad en Las Perlas.

Contagios

En Cipolletti hubo en su momento cinco policías infectados y un contacto estrecho vinculados al brote en Las Perlas. Por los contagios, además, 16 trabajadores de la delegación cipoleña de Ipross tuvieron que ser aislados; y en Neuquén, los casos se dispararon. Allí se contabilizan al menos 50 contagios vinculados a la Subcomisaría 82.

Incluso, el último informe de la vecina localidad advierte que hay ocho personas de la clínica Ados contagiadas que tienen vinculación con un efectivo que dio positivo y presta servicio en esa unidad policial.

