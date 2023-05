Pope Díaz, el 10 de Cipo: "Estamos para meternos entre los cuatro"

El Capataz llegó el partido del domingo pasado tras perder como local, pero mejoró su producción contra el puntero. "Sabíamos que teníamos que dar un plus, no habíamos dejado la mejor imagen (contra Sol de Mayo). Jugar esta clase de partidos, en cancha de ellos y con su gente, te lleva inconscientemente a dar eso que nos faltaba", explicó.

La parte táctica fue una virtud del equipo de Christian Lovrincevich , que terminó jugando con Manolo Berra al lado de Amarfil y tuvo un 4-2-3-1 como esquema. El Pope se ubicó en la zona de creación y tuvo a Laureano Doello y Fernando Pettinerolli a sus costados, con Favio Cabral como punta de lanza. "Estuvimos trabajando mucho el tema de las presiones, para que no puedan salir jugando. Se laburó bastante en la semana", señaló el volante ofensivo y agregó que "el técnico me pidió que me encargue de dar una mano con el 5 de ellos para que no agarren el medio. Cuando tenemos la pelota nosotros, tengo libertad para jugar".

Más allá del empate, el saldo fue positivo teniendo en cuenta el rival. "Habíamos hecho buen partido. Nos llegaron con muchos centros, el árbitro cobró muchas faltas seguidas cerca del área y fueron muchos tiros libres, pero con juego casi no nos pudieron entrar", indicó el jugador de Cipo.

El tanto de Díaz desde afuera del área puso en ventaja en el final del primer tiempo, en un disparo que Martín García no pudo contener. "La pelota de este torneo son bastante raras y si la agarrás bien es difícil de frenar. Cuando le pegué me di cuenta que le había pegado fuere, pero como iba al medio pensé que la sacaba el arquero, por suerte se le escapó", comentó.

pepediaz.png Alex Díaz festeja su gol en el Roberto Carminatti para Cipolletti contra Olimpo. Foto: gentileza La Nueva

Para los creativos, el Federal A siempre es una categoría complicada, pero el Pope se ganó su lugar en el once de Lovrincevich, mientras recupera su mejor forma física. "A nivel personal me tocó pasar por una situación difícil y se medio lo de Cipo. Contento porque es uno de los clubes más grandes de la categoría. Estuve parado casi tres meses y me costó volver. Ahora, trabajando y ponerme a punto lo más pronto posible", afirmó Díaz y añadió que "este torneo es difícil jugarlo porque siempre tenés uno o dos rivales encima. Además, te obliga a tener responsabilidad en la marca. Cuando se puede se juega y si no hay que meter. Cuando no se puede, hay que dar una mano para luchar".

Pese al bajo porcentaje de puntos que sacó Cipo (8 de 24) en la primera de las cuatro vueltas de la fase regular del torneo, Díaz rescata el nivel del equipo y advierte que con más efectividad se puede seguir mejorando. De los 9 de la zona A, los cuatro primeros clasifican y el Albinegro está séptimo.

En ese aspecto, el autor del tanto del Capataz en el Carminatti subrayó: "hemos creado, pero pagamos caro el hecho de no convertir. Somos un equipo casi nuevo, en construcción y nos seguimos conociendo. Juegue uno o el otro, cada uno apoya desde donde le toque. A la larga eso se va a notar, se alienta a todos. Tenemos que seguir así".

"Es un torneo difícil, pasa siempre que perdés dos partidos y te caes o ganas dos y subís. Siempre hay alguno que se corta y con los del medio está muy parejo. Una rachita te puede poner arriba. Ahora se nos viene una seguidilla linda con tres partidos en una semana. Queremos hacernos fuerte de local y prendernos", finalizó el Pope.

Los jugadores quedaron liberados en la tarde del lunes y este martes se meterán de lleno en una semana de preparación que será clave. Es que Cipo jugará el sábado de visitante ante Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi, luego entresemana contra Sansinena en casa y después viajará a Bahía donde enfrentará a Liniers.