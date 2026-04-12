Manejaba alcoholizado y un control reveló un dato inesperado sobre su situación

Un operativo de rutina detectó alcoholemia y un dato que llamó la atención de los policías. El caso tuvo un giro inesperado.

Un control detectó una alcoholemia positiva, pero tras revisar los datos, revelaron un inesperado detalle. Foto: Archivo.

Lo que empezó como un procedimiento habitual terminó generando sorpresa . Personal policial intervino este sábado por la mañana tras detectar maniobras sospechosas en un vehículo que circulaba con varios ocupantes.

El hecho ocurrió en la intersección de Malvina Soledad y Soldado Olavarría, en Bariloche, donde se realizó el control.

Al realizarle el test de alcoholemia al hombre que conducía, el resultado fue contundente: 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, se dio intervención al personal de tránsito , que procedió al secuestro del vehículo, una Renault Duster.

El dato que cambió el procedimiento

Sin embargo, lo más llamativo surgió al momento de verificar sus datos personales.

El sistema arrojó que el conductor registraba un pedido de captura emitido por la Justicia, lo que generó un nuevo escenario en pleno operativo.

Un giro inesperado

Con el avance de las actuaciones, se constató que la orden de captura se encontraba vencida, por lo que no se dispuso su detención por ese motivo.

Finalmente, el hombre, de 42 años, quedó únicamente involucrado en una infracción por alcoholemia. Sus acompañantes no presentaban requerimientos judiciales.

Un caso que llamó la atención

El procedimiento dejó al descubierto una situación que, en cuestión de minutos, pasó de una infracción de tránsito a un episodio con ribetes judiciales.

Un control más que terminó revelando mucho más de lo esperado.

Otro control en Bariloche tuvo un giro inesperado: terminó con un detenido

Un procedimiento de rutina terminó con una detención clave. Personal de la Policía de Río Negro realizaba un control cuando identificó a una pareja que caminaba por el barrio Omega, de Bariloche.

Sin embargo, al chequear los datos, surgió un dato inesperado que cambió el rumbo del operativo.

Al verificar la identidad del hombre, efectivos de la Comisaría 28 constataron que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la Justicia Federal de General Roca. De inmediato, el sujeto quedó detenido en el marco de ese expediente judicial.

Pero eso no fue todo. Durante el procedimiento, los uniformados revisaron sus pertenencias y encontraron un arma de fuego oculta en un morral.

El arma fue secuestrada en el lugar, sumando un nuevo elemento a la situación judicial del detenido.