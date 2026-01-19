Ataque en El Manzanar: "Podría estar en los zapatos de la mamá de Fernando Báez Sosa"

La mamá de un menor atacado por una patota en el barrio El Manzanar pide frenar la violencia. También reclama el avance de la investigación y sancionar a los padres de los agresores.

Los sospechosos del ataque en El Manzanar difundieron imágenes en las redes sociales tras el hecho.

La madre de uno de los menores atacados por una patota de jóvenes en el barrio El Manzanar de Cipolletti pidió públicamente frenar con el nivel de violencia que exponen los agresores para evitar una tragedia y que la investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal avance hasta el hallazgo de los responsables.

“Yo ahora lo estoy contando así, pero cuando mi hijo me lo contó y lo revivimos, pensé -y muy respetuosamente lo digo ante el dolor de esa mamá- que podría estar en los zapatos de la mamá de Fernando Báez Sosa”, expresó dramáticamente la mujer en una entrevista televisiva, en alusión al atroz asesinato ocurrido hace seis años Villa Gesell.

Su relato es escalofriante y confirma que los hechos ocurridos durante la madrugada del último viernes 10 de enero fueron de máxima gravedad.

Sostuvo que su hijo y dos amigos volvía a su casa y fueron increpados por un grupo de unos 15 muchachos que los acorraló en la plaza Martín Miguel de Güemes, ubicada en la calle Los Aromos y Los Almendros, frente a un terreno descampado.

Fernando-Báez-Sosa

Allí su hijo se enfrentó con uno de los agresores, pero se metió otro de mayor tamaño en la pelea, por lo que recibió piñas y patadas incluso cuando estaba en piso.

Agregó que el menor logró reincorporarse con la ayuda de un amigo, pero intervinieron los demás integrantes de la pandilla y los siguieron golpeando, hasta que pudieron esconderse en el descampado donde también fueron sorprendidos, para luego refugiarse en la casa de un vecino que los protegió hasta que los pudieron rescatar.

Pero no terminó ahí el conflicto, porque después los siguieron acosando y amenazando por las redes sociales. “Donde los veamos los vamos a hacer m…”, recalcó que les escribieron por whatsapp. Incluso con posterioridad se conocieron fotos que publicaron los mismos sospechosos.

Plaza El Manzanar (1) La plaza del barrio El Manzanar, donde los menores fueron atacados por una patota, según la denuncia que investiga Fiscalía. Google

“Esperamos desactivar esto porque es como una bomba de tiempo que explotó ahora de esta manera. Pensamos que mi hijo no es el único, que esto digitalmente lo deben estar pasando otros chicos. Queremos invitarlos a que lo hagan público”, reclamó la preocupada mamá.

Instó también a los padres de los acusados a que hablen con ellos para frenar las hostilidades, porque si no serán ellos los que afronten las consecuencias.

La responsabilidad que les podría caber a los adultos se lo indicó el abogado que designaron para que los represente en la causa judicial, dado que los agresores se escudarían en su condición de menores de edad.

Plaza Güemez El Manzanar El ataque tuvo lugar en la plaza del barrio El Manzanar.

Cómo está la investigación

Fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que, tras la denuncia recibida, que fue acompañado por un video que muestra una secuencia del hecho, iniciaron una investigación en la que requirieron distintas medidas para acopiar pruebas.

Entre ellas solicitaron los videos de las cámaras del 911 y otras privadas, además de entrevistar a vecinos del sector.

También habían requerido los certificados médicos que acrediten las lesiones descriptas en la presentación, pero no los habían acercado.

Secuestro camioneta cipo El ataque llegó a unos niveles de violencia preocupantes. Gentileza

En tanto, como hasta el momento se considera que los participantes del incidente son todos menores, pidieron la intervención a la Defensoría de Menores y a la SENAF -Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia-.

En cuanto al motivo de las agresiones, aún es motivo de las averiguaciones. Aunque se presume que se trataría de una enemistad surgida entre jóvenes del mismo barrio que fue escalando hasta la violencia física.

El paralelismo que causa escalofríos

La mención del asesinato de Fernando Báez Sosa y la posibilidad de un desenlace similar señalado por la madre del chico cipoleño pone la piel de gallina.

patrullero fernandez oro El ataque de los adolescentes se comparó con la pelea a manos de un grupo de jóvenes que mató a Fernando Báez Sosa. Archivo

La víctima fatal también fue agredida por un grupo de jóvenes jugadores de rugby que había coincidido en Villa Gesell para disfrutar del verano 2020.

Lo atacaron cobardemente a patadas en el piso hasta matarlo. En 2023 la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio. Mientras que Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión por su participación en el ataque.