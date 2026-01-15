Arde la polémica: escrachan a dueños de perros en la Plaza San Martín y se armó entre vecinos

Una foto de espaldas, una reflexión y un fuerte debate en las redes sociales calentó aún más el verano cipoleño. Un click y conocé la imagen del escándalo.

Marche preso. Un vecino escrachó a otros con una interesante opinión y encendió el debate. Foto ilustrativa.

A cara de perro . Arde la polémica entre vecinos por los perros que ensucian la emblemática plaza San Martín y sus dueños “no levantan la caca ni se hacen cargo” .

Esta vez, el que instaló el debate en las redes sociales fue Cristian , quien circula a diario por ese tradicional espacio verde de nuestra ciudad y compartió indignado una imagen de lo que considera una irresponsabilidad de un ciudadano que no limpió el sector que su perro ensució .

“La gente está acostumbrada a sacar a sus mascotas pero no levantan la caca sabiendo que es espacio público y más en una plaza, donde hay niños , familias que van a pasar un día allí, se tiran al césped y se encuentran con la sorpresa …”, cuestionó en una interesante y cruda reflexión.

Y fue más allá, contando su reciente experiencia personal: “Ayer nos tocó ver que vecinos paseaban a sus mascotas en la Plaza San Martin y no fueron capaces de levantar las 'necesidades' de sus perros ”, contó con evidente bronca.

Perros ensucian plaza San Martín La imagen que compartió el vecino en las redes sociales y armó la polémica.

En ese mismo tono y sentido, culminó con un mensaje a la población: “Por favor, pedimos a los vecinos que si sacan a pasear a sus pichos en los espacios verdes, donde reitero, muchos niños juegan, que levanten la caca no les cuesta nada llevar una bolsa y hacer el trabajo que tienen que hacer. Por favor, seamos conscientes, seamos responsables". ¡Contundente!

La reacción y la polémica en las redes sociales

La mayoría coincidió con Cristian aunque algunos también le recriminaron la forma en que abrió el debate, exponiendo públicamente al vecino al fotografiarlo de espaldas. Y, así, inesperadamente, se calentó aún más el verano cipoleño por un problema de vieja data...

“Excelente tu reflexión. Educación se llama. No cuesta nada llevar una bolsita y juntar lo que corresponde a su mascota. Hay gente que usa los espacios verdes como baño para los perros”, opinó Lili.

“Sacar una foto a la persona sin su consentimiento me parece malísimo. Obvio que tiene que levantar la caca de su mascota. Pero el resto está de más”, lo criticó, en cambio, Yulián.

“Todo aquel que va a un espacio público, debe llevarse sus residuos, no solo no se levanta la caca de sus perros, dejan los residuos tirados, botellas, papeles, colillas, todo. Lo más triste que vuelven al día siguiente y se sientan al lado de su basura. Empecemos a hacernos cargo de la basura que generamos”, sugirió, cansada de la situación, Ale.

“Cristian, jaja, descubriste la pólvora. Ponete a hacer otra cosa reflexivo jajaja”, lo chicaneó Carlos.

“Tiene toda la razón, en todos lados es lo mismo. Y eso que ahora salieron unos rollitos de bolsas con su porta rollo para las mascotas. Nosotros sacamos a nuestras mascotas y enganchamos el aparatito en la correa”, lo bancó Lorena.

Por su parte, consultado por LMC, el Esloveno, un histórico vendedor ambulante de la plaza San Martín comentó: “En tantos años que estoy en la plaza, son muy pocos los vecinos que levantan lo que ensucian sus perros. Acá lo que tendrían que hacer es multarlos, a varios intendentes se los dije. Hay que hacerle un seguimiento al tema".