La dueña de los perros rescatados del auto tendrá que pagar multa

Tras el rescate de perros encerrados en un auto en el centro de Cipolletti, la propietaria fue denunciada y enfrentará multas. ¿De cuánto podría ser la sanción?

Tras el episodio que generó una fuerte indignación en la ciudad este lunes, desde el área de Zoonosis del Municipio de Cipolletti confirmaron que la dueña de los perros rescatados del interior de un vehículo fue imputada por la Justicia y además se le labró una falta contravencional .

Será ahora el Juzgado de Faltas el que deberá determinar el monto de la multa a pagar, en función de lo que establece la ordenanza municipal vigente sobre protección animal.

El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, sobre calle Italia al 100, en un contexto de altas temperaturas que podían haber sido letales para las mascotas. Un grupo de vecinos advirtió que tres perros permanecían encerrados dentro de un automóvil a plena luz del día y, ante la falta de respuestas del propietario del rodado, decidió registrar la situación y alertar a la Policía.

Indignación por perritos encerrados en un auto en el centro de Cipolletti_1

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y mostraban a las mascotas, tres caniches ladrando de manera insistente desde el interior del vehículo, en evidente estado de estrés y buscando auxilio. Testigos señalaron que los animales llevaban cerca de dos horas dentro del auto, sin ventilación y bajo temperaturas elevadas.

“Hace una hora y media unos perritos están encerrados en un auto y estamos con altas temperaturas. La policía está en el lugar e intentan encontrar a sus dueños”, relataron vecinos que presenciaron la escena en la esquina de San Martín e Italia. Personal de la Comisaría 4° tomó intervención y se hizo presente en el lugar para evaluar la situación y resguardar la integridad de los animales.

Ante los infructuosos intentos por localizar a la propietaria del vehículo, los uniformados dieron intervención al fiscal de turno. Finalmente, y siguiendo directivas judiciales, se resolvió romper uno de los cristales del automóvil para rescatar a los perros. “Se procede a violentar uno de los cristales, con lo cual se pone a resguardo los animales, haciéndose entrega a personal de Zoonosis del municipio local”, informaron oficialmente desde la dependencia policial.

rescate de animales El área de zoonosis municipal, confirmó que realizaron un acta contravencional hacia la dueña de los perros por infringir la ordenanza. Archivo

La intervención de Zoonosis

Los animales fueron asistidos en el lugar por los propios vecinos, quienes les brindaron agua y contención, y luego quedaron bajo el resguardo de Zoonosis. Horas más tarde, se logró identificar a una mujer como titular del rodado, quien fue notificada del inicio de un legajo de investigación preliminar en carácter de imputada.

La directora, Gini Zalazar, confirmó a LM Cipolletti que los perros permanecieron al cuidado del área municipal “unas horas”, hasta que la dueña se presentó para retirarlos. “Se le dio intervención a Fiscalía desde la Policía, que fueron los primeros que estuvieron presentes, y la fiscalía determina cómo seguir. Seguramente tenga alguna multa porque está infringiendo por un lado el Código Penal y por otro la ley de protección a los animales”, explicó.

Además, Zalazar detalló que desde el Municipio también se avanzó con una contravención. “Desde Zoonosis se le hace una contravención que corre por cuenta del Juzgado de Faltas, por lo que esta persona va a tener que acercarse allí”, indicó. Y agregó: “Dentro de la ordenanza municipal está contemplado que está prohibido cualquier acto que ponga en riesgo la vida del animal, sea por negligencia o de manera intencional”.

Juzgado de Faltas El Juzgado de Faltas determinará de cuánto es el monto económico establecido por la multa que puede ir de los 500 a 2 mil SAM. Archivo

¿Qué dice la ordenanza y qué sanciones puede enfrentar?

El Código Municipal de Faltas, en su Título II sobre contravenciones vinculadas a normas de sanidad e higiene, establece una serie de sanciones para los dueños, guardadores o tenedores de animales domésticos.

En particular, el artículo 43 inciso d) prevé multas de entre 500 y 2000 SAM para quienes procuren a su mascota “un trato irresponsable poniendo en riesgo la salud del animal”, encuadre bajo el cual podría ser evaluado este caso.

La ordenanza también contempla sanciones económicas por abandono de animales, por permitir que deambulen sueltos, por agresiones, por prácticas de crueldad o negligencia, y aclara que, en caso de existir más de una infracción, las multas pueden sumarse. Además, si se verifica reincidencia, las sanciones se duplican. En este contexto, será el Juzgado de Faltas el que determine el monto final de la multa, mientras la causa judicial sigue su curso.