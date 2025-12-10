Nueva invasión de murciélagos: se instalaron en edificios del barrio Bogotá

Con el calor regresan los murciélagos y la preocupación en Cipolletti, vecinos alertaron una nueva invasión. ¿Qué dijo Zoonosis?

Una vez más, el barrio Bogotá de Cipolletti está en el centro de la atención vecinal por la presencia de murciélagos en edificios y viviendas familiares. Durante esta semana, residentes del sector denunciaron que los animales reaparecieron en el mismo punto donde el año pasado se habían realizado tareas de control y sellado.

La situación reavivó el temor en la comunidad y obligó al Municipio a reactivar los protocolos para este tipo de especies, que si bien cumplen funciones ecológicas importantes, generan preocupación cuando se instalan en las zonas urbanas.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las colonias rompieron el poliuretano colocado por la Municipalidad para evitar nuevas apariciones. “ Otra vez volvieron, rompen y vuelven a meterse ”, relató una vecina, al tiempo que advirtió que muchos residentes evitan las galerías y accesos por miedo a contagios o contactos accidentales.

Murcielagos en el barrio Bogotá de Cipolletti

La directora de Zoonosis del Municipio, Gini Zalazar, dialogó con LM Cipolletti y confirmó que ya intervienen nuevamente en el lugar. “Respecto al barrio Bogotá, se atendió el caso en marzo, donde se hizo un tratamiento mediante una empresa controladora de plagas que realizó el sellado de todas las grietas de los edificios, que son los lugares donde anidan los murciélagos. También se les dieron las recomendaciones a los vecinos sobre qué hacer respecto a la materia fecal, que fue la misma empresa que en el momento se ocupó de la limpieza”, recordó.

La funcionaria explicó que hace pocos días los residentes volvieron a notificar presencia activa de murciélagos en las mismas estructuras. “Hace unos días nos avisan los vecinos que los murciélagos volvieron a anidar, así que nuevamente nos contactamos con esta empresa para que vaya y haga un relevamiento a ver qué fue lo que falló o qué puede estar pasando. Lo van a hacer en estos días antes de que finalice el año, se comprometieron, y ahí verán qué otras medidas tomar”, señaló Zalazar.

Murciélagos en el barrio Bogotá Los murciélagos irrumpieron sobre un sector en donde ya se había trabajado en marzo de este año. Archivo

Recomendaciones: qué hacer si aparecen dentro de una vivienda

La titular de Zoonosis remarcó que la presencia de murciélagos no implica necesariamente riesgo. “Los murciélagos no siempre que están en una vivienda significa que estén enfermos o que vayan a atacar. Si el murciélago está volando y se lo ve en condiciones normales, simplemente abrir las ventanas, apagar las luces y facilitarle la salida del domicilio”, explicó.

No obstante, hay señales que ameritan intervención inmediata. “Si el murciélago está durante el día, se lo ve en el piso, sin movimiento, ahí puede ser señal de que sea un animal enfermo y que transmita enfermedades. En esos casos no hay que tocarlos, nunca hay que tocarlos”, advirtió.

La recomendación oficial es colocar un recipiente rígido encima del animal (balde, frasco o caja) evitando la manipulación directa. Luego debe dar aviso a Salud Pública ubicada en el Hospital Viejo sobre calle Fernández Oro, allí se encargan de enviarlo a analizar para descartar rabia u otras patologías.

siarme ambulancias hospital viejo.jpg El área de salud ambiental se encuentra ubicada en el viejo hospital de Cipolletti sobre calle Fernández Oro. Estefanía Petrella

¿Hay riesgo sanitario en Cipolletti?

Hasta el momento no se han detectado casos de rabia en el Alto Valle. “Pero esos serían los signos para tener precaución y mandar a analizar ese animal”, enfatizó Zalazar. La funcionaria recordó que la vigilancia epidemiológica es permanente y que “cada ejemplar sospechoso se analiza según protocolo provincial”.

Vecinos y autoridades aguardan ahora el nuevo relevamiento técnico para determinar si el sellado realizado en marzo falló o si se trata de nuevas colonias que encontraron espacio para anidar. Mientras tanto, en barrio Bogotá vuelven los temores y el municipio acelera las medidas para evitar que la escena se repita, una vez más, durante el verano.