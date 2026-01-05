Basura en plazas, veredas y baldíos, un problema en crecimiento en Cipolletti

Las multas son millonarias, pero a muchos vecinos no les importa. En algunos barrios, los vecinos apuntan a quienes hacen changas: limpian una casa y tiran los residuos a pocas cuadras. ¿Cuánto cuestan las multas?

Los microbasurales en Cipolletti ya no se encuentran solo en lugares alejados y con poco movimiento. A los vecinos que tiran su basura donde no se debe ya lo hacen en cualquier espacio libre. Puede ser un baldío, una plaza o la esquina de una casa. Hasta tiran sus desperdicios junto al cartel de "prohibido arrojar basura". La infracción tiene un costo millonario.

El basural de Cipolletti no impone ninguna restricción para entrar a arrojar residuos que no sean peligrosos. Solo hay que respetar el horario de funcionamiento y alguna indicación sobre en qué sector arrojar la basura. Sin embargo, muchos cipoleños prefieren ensuciar la ciudad tirando basura en espacios públicos pese a la dureza de los castigos, por eso los afectados recurren al escrache para que al menos sean efectivamente castigados.

En los últimos días se viralizaron imágenes de dos vecinos tirando basura en la vía pública. Como suele ocurrir, quienes viven en la zona en la que se arrojaba basura fueron quienes descubrieron a los infractores y viralizaron las imágenes.

basura plaza escrache

Lo llamativo en torno a los microbasurales que generan los malos vecinos es que se está volviendo costumbre ver basura acumulada en plazas de Cipolletti. Si bien no se acumula, porque se la lleva personal del Municipio, no deja de generar indignación. Uno de los últimos casos se dio en el barrio Arévalo, donde vecinos retrataron a una persona tirando sus desechos a plena luz del día, sin ninguna preocupación. Ocurrió en la plaza Quitín García.

Otro caso se registró en el barrio Luis Piedrabuena, en la esquina de la plaza, donde tiran basura en las esquinas de las casas. En los barrios, es común que la basura la arrojen quienes se dedican a hacer changas de limpieza. Se llevan basura de una casa y la dejan a un par de cuadras. En los últimos días fue constante la acumulación de basura en Paraguay y Río Negro. En ese sector, los vecinos del barrio también denuncian que es común que les tiren basura en Pastor Bowdler y Perú, en un baldío.

Multas por tirar basura en la calle

Esas situaciones causan indignación en los barrios y la gente pedía que la Municipalidad se encargue de cobrarle la respectiva multa. Según el Juzgado de Faltas, la sanción económica por esto puede superar los 4 millones de pesos. La multa se calcula según la Sanción Administrativa Municipal (SAM), cuyo valor es de $995, y varía entre 120 y 4500 SAM. El Municipio tiene la facultad de igualar el costo de cada unidad de sanción al precio de la nafta super en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino por lo que el castigo puede ser sensiblemente mayor.

La sanción máxima cuesta $4.477.500. En el caso del arrojo de residuos industriales, previsto en el Artículo 70, la sanción es aún mayor y puede llegar hasta las 5000 SAM.