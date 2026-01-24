Advierten por una nueva modalidad delictiva: simulan una discusión de pareja para robar

La mujer llegó a su vivienda y estaba ingresando el automóvil cuando observó a una pareja discutir. El vehículo fue recuperado horas después en la zona norte de la ciudad.

Un nuevo modus operandi delictivo quedó al descubierto en Cipolletti durante la madrugada de este viernes, cuando una mujer fue víctima del robo de su automóvil mediante una maniobra que simuló una discusión de pareja en la vía pública. El vehículo fue recuperado horas más tarde en un operativo policial desplegado en la zona norte de la ciudad.

El hecho tuvo lugar minutos después de las 2.00 de la madrugada, cuando la mujer llegó a su vivienda a bordo de su vehículo Chevrolet color gris y se dispuso a abrir el portón de ingreso al inmueble. En ese momento, advirtió la presencia de una pareja –un hombre y una mujer- que aparentaba discutir a solo metros de su domicilio.

Según relató la víctima, el hombre la abordó de manera repentina y, bajo amenazas, le sustrajo el rodado , para luego darse a la fuga junto a su acompañante. La escena, que en un primer momento parecía una discusión ajena, formaba parte de una maniobra previamente planificada.

Tras la denuncia, personal de la Subcomisaría 79 activó de inmediato un alerta en la red policial, lo que permitió iniciar un rastrillaje intensivo en distintos sectores de Cipolletti, con especial atención en los accesos y calles menos transitadas.

controles de transito rio negro El personal de la Subcomisaría 79 activó de inmediato un alerta en la red policial para dar con el vehículo sustraído.

El vehículo fue abandonado en la zona norte de Cipolletti

Como resultado del operativo, cerca de las 5 de la madrugada el automóvil fue hallado abandonado, sin ocupantes, en la zona norte de la ciudad. El rodado se encontraba en las mismas condiciones en las que había sido sustraído, sin daños visibles.

El procedimiento continuó con la intervención de la Fiscalía de turno, que dispuso la realización de las pericias correspondientes a cargo del Gabinete Criminalístico, a fin de resguardar elementos de interés para la investigación.

control transito cipolletti.jpg Finalmente el vehículo fue encontrado en la zona norte de la ciudad.

Recuperación del auto y entrega a su propietaria

Una vez finalizadas las actuaciones judiciales, se autorizó la restitución del vehículo a su propietaria, quien pudo recuperarlo pocas horas después del hecho, lo que evitó mayores daños materiales. Las autoridades policiales advirtieron sobre esta nueva modalidad de robo que aprovecha situaciones de vulnerabilidad y solicitaron extremar las precauciones en el ingreso y salida de los hogares durante horarios nocturnos.