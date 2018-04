Piquete en la ruta por demandas sociales

El Frente Popular Darío Santillán cortó el principal cruce a Neuquén para exigir que se mantengan los planes sociales para familias de las tomas y barrios humildes y que se cumpla con la entrega de alimentos del gobierno nacional.

La concentración comenzó a las 9 en la rotonda de calles Lisandro de la Torre y Pacheco, para luego movilizar a los accesos de los puentes carreteros en inmediaciones al Fortín Primera División. Se trató de una protesta nacional, pero que no se había anunciado, por lo que muchos automovilistas tuvieron que desviarse hacia el tercer puente y los usuarios de colectivos no pudieron tomar la previsión de viajar el tren. Y no les quedó otra opción que cruzar caminando y tomar otro colectivo en Neuquén.

Los militantes del Frente Darío Santillán en la región denunciaron que en la zona se dieron de baja los planes de cooperativas Argentina Trabaja y el Salario Complementario. Se trata de programas sociales que pagan un salario por 10 horas de trabajo semanal y que además les otorgan a los beneficiarios materiales y herramientas para formar cooperativas laborales. Nación impulsa que sean unificados y se orienten a las capacitaciones laborales.

Sabino López, referente del Frente en Cipolletti, explicó que se oponen al proyecto porque lo que necesitan los beneficiados es trabajo. Además, sostuvo que entienden que la medida busca “debilitar a los movimientos”.

También manifestaron que la comida no alcanza en los comedores porque no llega la mercadería que el gobierno nacional acordó enviar una vez por mes. El Municipio aporta productos frescos, pero no cubre las necesidades de las organizaciones. “Son cada vez más familias las que se acercan a los comedores, y se pueden mantener gracias a los compañeros”, explicaron para justificar la protesta. Además, cuestionaron el alto índice de desocupación que afecta principalmente a las mujeres.

Luego de más de tres horas de corte los manifestantes se retiraron, pero adelantaron que volverán con una olla popular el jueves de la próxima semana. Se sumará así un nuevo piquete en el camino a Neuquén y volverán a enfrentarse los vecinos que reclaman con los que quieren cruzar los puentes carreteros.

ATE hizo un paro contra Nación

La Asociación Trabajadores del Estado de Río Negro realizó ayer la tercera jornada de acampe en los organismos nacionales y desarrolló numerosas actividades en toda la provincia, como parte de un paro nacional. Como lo viene realizando desde el lunes en distintos organismos, el sindicato “volvió a decirle no al ajuste del gobierno de Mauricio Macri con un acampe en la Anses en Roca”, informaron desde el gremio.

“Necesitamos un plan de lucha más fuerte en el contexto que estamos viviendo”, señaló Rodrigo Vicente, coordinador de Organismos Nacionales de ATE, al asegurar que el Ejecutivo está achicando la cantidad de empleados. “No tenemos medios para trabajar, tenemos que generar nuestro propio financiamiento, esa es la situación en la que estamos trabajando”, denunció Vicente.

