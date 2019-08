Pierdominici disparó con todo contra la Federación

“La Federación hace shopping en Buenos Aires mientras acá los productores estamos preocupados esperando el plan sanitario”, dijo Horacio Pierdominici, chacarero cipoleño

Pierdominici sostuvo que “la Federación tendría que estar en alerta para que en Buenos Aires sientan la preocupación que tenemos. En Buenos Aires están muy cómodos, y cómo no va a ser así si nuestros representantes van y dicen que está todo lindo”.

El titular de la cámara local, afirmó a FM del Sol: “Yo pertenezco a la Federación y se los digo todo el tiempo. Va a ser la peor comisión directiva de la institución, porque no hemos conseguido nada. Hicimos un frutazo y no trajimos respuestas. Es nefasta esta gestión. Muchos de estos dirigentes eran los primeros en subir con el tractor a la ruta, pero ya no protestan”.

El chacarero estimó que el panorama no es alentador para el sector. “Lo que va a pasar es que tendremos que comprometer la entrega de fruta a las empresas para que nos paguen la cura de las chacras”, lamentó.

