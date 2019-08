Perrera: sube la tensión

Según la dirigente de la agrupación de voluntarias Guardería Canina de la Isla Jordán, María Acosta, las autoridades de la comuna han ingresado en 2019 no menos de cuatro perros peligrosos, sin las condiciones ni precauciones imprescindibles para que estos animales puedan convivir sin riesgo para las demás mascotas. Manifestó que los 500 perros del refugio comen poco y mal, con un hambre casi constante, lo que les provoca nerviosismo y ansiedad. En este ambiente, el peligro de agresiones se potencia.

Para la organización, el establecimiento se ha convertido en “la perrera de la muerte” y por eso Acosta dijo que se solicitará su cierre y que no se permita ingresar ningún animal más. A la vez, se exigirá que la comuna avance en las adopciones y asegure una atención de todo el día, durante la semana completa, ya que hoy los empleados solamente concurren de lunes a viernes. Los sábados y domingos el predio queda sin personal. Todos estos planteos se efectuarán a la Justicia local.

En tanto, el secretario de Servicios Públicos, Aldo Mildemberg, criticó a la agrupación de voluntarias por la información que viene dando sobre el refugio y anunció que hoy se emitirá un comunicado de prensa oficial para responder a los cuestionamientos.

Anunció que, a partir de hoy, se dispondrá de una guardia permanente y destacó que el ataque mortal contra una perra se produjo tras el acceso de personas que van a visitar al ex cuidador Ángel Parada y que habrían cambiado de canil a la perra agresora. Recordó que el Municipio ha pedido hace tiempo que Parada se vaya y hasta ha solicitado a Salud Mental del hospital que se le efectúen estudios. También ha requerido que abandone el predio otro ex trabajador, José Luis Chuliber. En ambos casos, porque obstaculizarían las labores cotidianas. Lamentó que las proteccionistas no acompañen estos planteos.

4 perros peligrosos han sido llevados al refugio este año.

Son muy agresivos. Uno de ellos, Tango, un pitbull mordedor, fue adoptado por un vecino del Barrio Obrero.

