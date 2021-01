PAMI solo cubre el 50% del costo de internación por Covid

“Queríamos una reunión con la gobernadora para mostrarle la situación económica y financiera de los sanatorios y clínicas. Y queríamos pedirle que interceda ante el PAMI, porque nosotros no pudimos”, expresó Ángel Palma, referente del Sanatorio Río Negro e integrante de la Federación de Clínicas.

Las clínicas y sanatorios privados “tenemos convenios de prestación por módulos, que contemplan honorarios de los médicos, gastos sanatoriales y medicamentos. En el módulo de terapia, que es donde ingresan los pacientes de PAMI generalmente, nos pagan 35 mil pesos por día y solo en medicamentos tenemos entre 30 y 35 mil pesos diarios”, manifestó el referente de Feclir.

La brecha se incrementó porque en 2020 el valor de las prestaciones no se actualizó y, por caso, los “medicamentos aumentaron entre 900% y 1200%”.

Según refirió Palma, el planteo a la mandataria rionegrina fue para que interceda en las gestiones por el posible impacto en el sistema sanitario de una suspensión de la prestación.

“Si nosotros no podemos brindar la prestación COVID de PAMI, va a haber una degradación sanitaria, un conflicto. Los sanatorios estamos recibiendo un 70% de los pacientes con coronavirus. Y si no podemos (atenderlos) porque no logramos comprar insumos o pagar salarios, va a haber un problema sanitario serio”, afirmó Palma a LU19.

El dirigente de Feclir explicó que el problema es el valor del módulo, porque no hay grandes atrasos en los pagos. “PAMI no tiene deuda, pero no cubre los costos. Tendría que pagar 60-65 mil pesos por paciente COVID en terapia. Nosotros perdemos 30 mil pesos por día, por paciente. Y son internaciones prolongadas”, agregó.

Palma afirmó que la Federación “le demostró” a la gobernadora la gravedad de la crisis y se mostró confiado en su intervención con una gestión directa ante PAMI. “Nosotros no logramos una mejora. Se mostró predispuesta a hacerlo”, afirmó.