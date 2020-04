Padre solo con dos hijos chicos pide ayuda al Municipio

"No sé si es con todos, o me pasa a mí solamente, pero me sacaron algunas cosas sin causa que me hacen falta", expresó Raúl, y agregó: "Yo estoy pidiendo que me devuelvan la bolsa de frutas para los chicos, la necesito".

La secretaria municipal de Desarrollo Humano, Viviana Pereira, aseguró a LMCipolletti que "no nos queda más que darle". Pero a la vez reparó en el maltrato que dispensa hacia el personal que lo ayuda. "Ese es mi punto de inflexión,el maltrato. No le vamos a permitir que se maneje de esta manera con el Estado. Eso es lo que lo enfurece".

"Será buen padre con sus hijos, pero cree que el Estado le tiene que cubrir todo, y el Estado ha respondido. Tenemos la tranquilidad de todo lo que se le da y las pruebas para demostrarlo", acotó la funcionaria.

Dijo que la ayuda que le ofrecen es muy variada: alimentos, pañales y un subsidio de 6 mil pesos para que pueda pagar el alquiler. A esto se añade su jubilación y la cuota alimentaria de la madre de los niños.

"Tal vez no le alcanza, pero estamos cumpliendo con él. La ayuda que le damos es complementaria y lo que va requiriendo, se le da. Aunque nos escrache por los medicamentos, y pese a todas las quejas que presenta por todos lados, ayuda está recibiendo", reiteró Pereira.

Raúl cree que desde el Municipio le retiraron parte de la ayuda que recibía porque expresó públicamente su agradecimiento al ex intendente Aníbal Tortoriello, por haberle hecho llegó hasta su domicilio alimentos que pagó de su bolsillo. "Parece que en Acción Social les cayó mal y por eso me persiguen y difaman (por las redes sociales). Me dicen que yo vendo la mercadería, pero no es cierto, a mí no me sobra nada. Espero que se termine el hostigamiento", manifestó este padre.

En diálogo con LMCipolletti, aclaró que su problema "no es con el actual intendente Claudio Di Tella, quien me aseguró en dos oportunidades que no me iban a sacar nada. Esto es responsabilidad de Viviana Pereira (la secretaria de Desarrollo Humano)".

Los inconvenientes con el Municipio se presentaron cuando se mudó al barrio de las 1200 Viviendas, donde la comunicación con la asistente social que interviene en esa zona no es buena. Ahí empezó a escasear la ayuda.

"Acá -en las 1200 Viviendas- me tienen mal, ni el teléfono me atienden. Pido leche y no me dan. La semana pasada necesitaba medicamentos para uno de mis hijos que estaba con fiebre y me tuvieron cinco días a las vueltas. Al final, se enteró el doctor Lucas Pica y me acercó lo que no me querían comprar. También me mandó una persona para que me haga los mandados durante esta cuarentena", comentó Raúl.

Aseguró que no tiene ninguna filiación política partidaria, y que su situación de vulnerabilidad social es real. "Lo único que yo sé es que tengo que cuidar a mis hijos, de su madre no sé nada. Hace cinco meses que no viene a verlos. Ellos me tienen a mí, y yo los tengo a ellos. Estoy totalmente solo para criarlos, pero entre los tres nos arreglamos. Son muy compañeros conmigo y me ayudan en la casa", sostuvo.

En tiempos de pandemia, confesó que "la necesidad es mayor, pero menos ayuda recibo"; y añadió: "Por ahí tengo que salir sí o sí a comprar algo, de los contrario no comemos. Y los llevo conmigo, con barbijo, no queda otra". Agradeció mucho a la gente que conoce a su familia y es solidaria con ellos.

