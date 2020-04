Se quedaron sin un techo para pasar la cuarentena

"Cuando llegamos vinieron unas personas a decirnos que no podíamos quedarnos, pero les explicamos que teníamos tres hijos y que no pretendíamos estar de manera definitiva, sólo por un tiempo. Nos dijeron que podíamos dormir allí, pero que necesitábamos buscarnos otro lugar", agregó.

Sin embargo, el sábado, cerca de las 18:30, efectivos policiales notificaron al matrimonio sobre una denuncia por usurpación. "No queríamos problemas y decidimos irnos. No tuvimos tiempo de nada. Nos llevaron en una camioneta al albergue Aiten, pero tenemos que salir el martes. No lo hicimos con mala intención, sólo buscábamos un lugar en el que nuestros hijos pudieran estar seguros", afirmó Laura.

Ahora, la pareja busca un trabajo o un lugar donde dormir junto a sus pequeños al menos hasta que termine el aislamiento social. "Queremos saber si hay alguien que necesite cuidador para una chacra, porque la verdad es que no tenemos donde estar ni sabemos qué hacer", concluyó. Quienes deseen brindar asistencia a la familia, pueden comunicarse al 294 4162597.

“No fue un desalojo, se fueron solos”

Desde la Comisaría 26° de Fernández Oro explicaron ayer, en diálogo con LM Cipolletti, que al matrimonio se lo notificó por una denuncia realizada por un ciudadano. Mientras que posteriormente, la familia decidió retirarse del inmueble de manera voluntaria, antes de que se resolviese el desalojo. "No se trató de un desalojo forzado, simplemente se les hizo saber sobre la situación y se los trasladó a un lugar para que pudieran tener un lugar donde dormir", afirmaron. En el albergue podrán estar hasta mañana.

