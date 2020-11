Organizaron una fiesta electrónica camino al lago Pellegrini

Jóvenes de la zona organizaron una fiesta electrónica en el medio del campo. No tenía luz, tampoco expendio de bebidas alcohólicas ni baños. Sin embargo, la falta de infraestructura no les impidió juntarse. Cada uno se llevó lo que iba a tomar, y con un grupo electrógeno y algunas consolas para pasar música, se las ingeniaron bien hasta que llegó la Policía de Cinco Saltos , junto a personal de Tránsito e inspectores municipales de Comercio.

Los jóvenes se concentraban en un descampado que está camino al lago Pellegrini, al que se accede por un camino rural que conduce a unas canteras. Gritaban y escuchaban música a todo volumen, pero se tomaron el asunto con bastante tranquilidad, al ver que no iban a poder continuar con el festejo.

"Cuando nos constituimos con una comisión, ya estaban de fiesta con un grupo electrógeno que abastecía a las consolas de sonido. Eran jóvenes de entre 20 y 33 años, que venían de Cinco Saltos, Neuquén, Cipolletti y otras localidades. La mayoría no se conocía entre sí y cada uno se habían llevado su propia bebida porque el lugar queda en el medio del campo y no brindaba ningún tipo de servicio. Algunos de los que estaban ahí respetaban la distancia social y usaban barbijos, otros no, como pasa en todos lados", relató Gustavo Inchausti, a cargo de la Comisaría Sétima de Cinco Saltos. en diálogo con LMCipolletti.

Desarticularon la fiesta alrededor de las 22.45 del domingo. Por fortuna, no hubo que lamentar incidentes. Los asistentes no se resistieron al procedimiento y fueron notificados en el lugar de las actuaciones en su contra, por violar el distanciamiento social y obligatorio vigente hasta la fecha.

Las fiestas masivas, aún, no están permitidas. Por lo tanto, todos ellos participaron de un evento prohibido que impone sanciones penales y severas multas económicas. "Los que se juntaron superaban ampliamente el número de 10 personas al aire libre", advirtió Inchausti.

Se calcula que eran más de 50 los jóvenes reunidos en el festejo clandestino. Para encontrarse, eludieron las redes sociales y se organizaron por mensajes de Whatsapp.

Durante el procedimiento, efectivos policiales e inspectores municipales secuestraron los 14 vehículos en los que se habían movilizado, además de las consolas de sonido y el grupo electrógeno que llevaron para la ocasión. Sin embargo, tampoco los podían dejar abandonados en lugar, de modo que fueron escoltados por cinco móviles de la Comisaría Séptima de Cinco Saltos hasta la vera de la Ruta 70. De ahí en más, tuvieron que arreglárselas con otros amigos y familiares para que los fueran a buscar.

La fiesta habría comenzado alrededor de las 20. Pero a esa hora la Policía de Cinco Saltos intervenía en un siniestro vial con cinco vehículos involucrados. Resulta que el conductor de una camioneta Ford Ranger en estado de ebriedad había colisionado con cuatro autos estacionados en dicha localidad. Tras el incidente, se dirigieron al descampado para desarticular la fiesta clandestina, de la que ya tenían conocimiento por la circulación masiva que tuvo su convocatoria a través de Whatsapp.