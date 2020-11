Allí no sólo lograron reducirlo y trasladarlo a la unidad policial, sino que también se encontraron con un vivero de marihuana y secuestraron alrededor de 44 plantas. Sin embargo, no se hallaron armas de fuego y el joven fue puesto en libertad luego de algunas horas, según dieron a conocer desde la fuerza rionegrina.

Allanamiento en Puente de Madera Allanamiento, drogas y una casa incendiada tras el intento de homicidio

Por su parte, el mismo domingo, pero a las 21.50, personas que aún no lograron ser identificadas le prendieron fuego la casa al principal sospechoso quien, a su vez, es la ex pareja de la hija de la víctima, con quien tiene tres hijos en común. Cuando la vivienda se consumió hasta las cenizas el propietario -sobre quien aún pesa una orden de detención- no se encontraba en el lugar y aún no pudo ser ubicado.

Los dos sospechosos del intento de homicidio tienen 22 y 24 años y son conocidos en el ambiente. Ambos estuvieron involucrados en otros hechos delictivos recientes en la localidad.

Uno de los sospechosos ya fue puesto en libertad y el otro todavía no pudo ser ubicado.

Casa incendiada en Puente de Madera Allanamiento, drogas y una casa incendiada tras el intento de homicidio

El hecho

De acuerdo a la denuncia radicada por la esposa de la víctima, el sábado desde las 20 su ex yerno se hizo presente en su casa para generar disturbios. Además, indicó que se encontraba en estado de ebriedad y que regresó en varias oportunidades, en algunas solo y en otras, junto a su hermano.

Finalmente, la mujer comentó que el domingo cerca de la 1.40 escucharon junto a su familia detonaciones de arma de fuego en el exterior de su casa y lograron ver al ex de su hija y a su hermano circulando por la zona. "Mi marido salió para ver qué pasaba y fue allí donde lo lastimaron en el estómago. Cuando salí lo encontré tendido en el suelo con una herida", agregó.

Comisaría 26° de Fernández Oro Allanamiento, drogas y una casa incendiada tras el intento de homicidio

Inmediatamente, la familia se comunicó con la Policía de Río Negro y el hospital local, para solicitar que enviaran una ambulancia urgente. "Los policías se hicieron presentes, pero como la ambulancia tardaba mucho en venir, mis hijos decidieron pedirle ayuda a un vecino y lo trasladaron en vehículo particular", señaló la esposa de la víctima.

El estado de salud de la víctima

Desde el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti informaron que el hombre ingresó a las 2.20 cuando la ambulancia se dirigía al lugar. Los médicos le realizaron una tomografía y rayos de abdomen y tórax y entró a quirófano a las 3.30 de la madrugada. Luego pasó a la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.