Motociclista se estrelló contra el portón de un colegio y está grave

Por razones que se intentan establecer, en las calles Jorge Newbery y Bolivia, el motociclista perdió el control de su rodado, impactó contra el portón del colegio ubicado en las inmediaciones y se metió al predio. "Lo salvó el casco de seguridad, donde quedó la marca del golpe", sostuvo el jefe de la Comisaría 24, Javier Yáñez.

Accidente grave

Tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 7.55 del domingo, cuando ingresó un llamado al Comando Radioeléctrico. Para esto, la ambulancia ya se encontraba presente en el lugar para asistir al lesionado. En primera instancia, el personal de salud trasladó al herido hasta el hospital Pedro Moguillansky donde evaluaron su estado y realizaron las primeras curaciones. Posteriormente, fue derivado a una clínica privada.

"El hombre sufrió lesiones graves. Tiene un traumatismo de cráneo, tórax y abdomen; y se encuentra internado en la terapia del Policlínico Modelo", precisaron fuentes hospitalarias a LMCipolletti.

Se sabe que al momento del hecho el hombre iba a trabajar porque su jefe llamó para saber por qué no llegaba, lo que echa por tierra la hipótesis de que pudiese estar haciendo picadas. No obstante ello, hay indicios de que lo hacía a gran velocidad, por lo que la Policía no descarta que tal circunstancia haya incidido en el desenlace, ya que no hubo participación de terceros en el hecho.