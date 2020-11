"Él me pedía que no dijera nada y la Policía me decía que lo sacáramos porque estaba armado y tenía un celular (robado). Como no lo conocíamos, les dijimos que pasaran y lo detuvieron", detalló la cipoleña, quien recordó que durante el suceso su hija mayor no paraba de llorar por el susto.

La víctima contó que el hombre que irrumpió en su casa tenía alrededor de 30 años y que parecía estar bajo los efectos de algún estupefaciente.

Detención en el Don Bosco Se metió en su casa para zafar de la Policía y cuando lo detuvieron le dijo que la iba a matar

Por su parte, comentó que el hombre les repetía una y otra vez que robaba "para poder comer" y le pedía a los uniformados que no se lo llevaran. Posteriormente, lo subieron al patrullero y desde allí amenazó de muerte a la propietaria de la vivienda.

"Nos dijo que nos iba a cagar a tiros la casa, que nos iba a apuñalar por mandarle a la Policía y que lo íbamos a volver a ver. La verdad es que nos dio mucho miedo de que nos pase algo y por eso hice pública la situación. Por suerte, este fin de semana estuvimos bien. Al hombre lo soltaron y por el momento no pasó nada", agregó Mili.

Finalmente, señaló que en la detención intervinieron dos efectivos policiales -uno de ellos de civil- y que realizaron un acta en donde dejaron constancia de las amenazas que estaban recibiendo por parte del sujeto.