No lograron juntar la cantidad de trabajadores que exigía la Justicia.

Obreros de Interlagos no podrán reactivar la fábrica

La Justicia le propinó un mazazo a la pretensión de los trabajadores de Embotelladora Comahue de hacerse cargo de la pronta reactivación de la fábrica. Por resolución del juez civil Diego de Vergilio, se estableció que la adquisición de la firma se concretará formalmente a través de una licitación en la que se enajenarán sus bienes, no estando vedada allí la participación de la cooperativa obrera Interlagos. Sin embargo, el mismo magistrado dio a conocer que la cooperativa no podrá poner en marcha la fábrica ahora por no haber reunido la mayoría exigida por la Ley de Concursos y Quiebras.