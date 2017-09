Nueva toma de terrenos y tensión en Fernández Oro

Por su parte, el intendente orense, Mariano Lavín, aseguró que “no tienen ninguna posibilidad de intervenir porque las tierras no les corresponden al Municipio”, por lo que dejó todo en manos del Poder Judicial de Río Negro.

Pablo, uno de los vecinos que reclama en el predio, denunció que “el loteo es ficticio” y que la situación se viene dando desde la gestión del ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni. “Nosotros estamos pagando pero los terrenos no están, no existen”, aseguró indignado.

Víctor, otro de los vecinos orenses afectado por esta situación, explicó que se trata de “espacios verdes que pasaron a ser terrenos fiscales” y que cuando “asumió Reggioni dio un plazo de un año y medio para la entrega, pero eso nunca pasó”.

Por otro lado, Lavín explicó que “el primer episodio se dio el lunes de la semana pasada, por la tarde noche, cuando hubo una ocupación que duró un par de horas y que requirió la intervención de la Policía”.

En declaraciones brindadas a LU19 La Voz del Comahue, el intendente indicó que “Fernández Oro tiene una política de hace varios años de estos loteos sociales y es una mentalidad que tenemos de manera constante. Anoche (por el domingo) se identificaron 19 personas y hoy a la mañana (por ayer) no había más de 10. Se intentó mediar, pero no se ha llegado a un acuerdo. Ese predio es de un club, no es del Municipio ni nada por el estilo”.

Estas mismas familias ya habían intentado tomar otro predio el lunes de la semana pasada, pero la presencia del intendente Lavín y, más tarde, de la Policía de Río Negro lograron desactivar la acción. Ayer también acudieron al lugar la Policía y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, mientras que el fiscal Oscar Cid les dio un tiempo para desalojar el lugar, con la amenaza de utilizar la fuerza pública si no obedecen.