No se utilizará Ibuprofeno inhalado en Río Negro

El Ministerio de Salud de Río Negro informó que no se aplicará en la provincia el denominado Ibuprofeno inhalado como tratamiento para el Covid. Afirman que hasta el momento no tiene evidencias científicas para su uso de esa forma. Además, no descartan los ensayos con suero equino.

“Respecto al Ibuprofeno no hay autorización desde el Ministerio de Salud de la Nación ni de la Anmat para su uso, y no existen ensayos clínicos. Nosotros no podemos hacer algo sin el aval de alguna entidad, o un ensayo clínico. El ibuprofeno lo tomamos vía oral y sabemos que en esa forma de administración produce tal efecto, en otra forma no hay nada que demuestre un efecto. No hay investigación científica y por lo tanto no es seguro”, explicó Ibero por la pregunta de una persona a través de las redes.

Esta mañana, en diálogo con LU19, Ibero agregó información respecto a la posibilidad de comenzar ensayos clínica con suero equino, experiencia que ya se comenzó a realizar en Neuquén.

Con el suero equino empezaron algunos ensayos. Nosotros por ahora no tenemos ofrecimientos para hacerlo; si apareciera la posibilidad de unirnos a algún ensayo lo haríamos. La idea de estos ensayos es conocer el nivel de efectividad del tratamiento, y se toman pacientes a quienes se les administra la medicación y a otros se les da placebos, y se compara”, explicó.

Agregó que todo tratamiento tienen que estar aprobados por un organismo, sino las responsabilidades de lo que pudiera pasar recaerían siempre sobre Salud.

Neuquén ya experimenta con el suero equino

Neuquén se sumó a la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en el tratamiento con suero equino de los pacientes más severos de coronavirus. El gobernador Omar Gutiérrez resaltó que "el carácter experimental" de la metodología que sumará al tratamiento con plasma que se viene dando en el sistema sanitario.

"Es un insumo potente que quintuplica la potencialidad de los tratamientos comunes. Está en una etapa experimental y de investigación, a la que nos sumamos desde Neuquén", puntualizó Gutiérrez.

Agrega que cada paciente o familiar del mismo "deberá dar el consentimiento para la transfusión suero equino".

El suero mostró, en pruebas in vitro, la capacidad de frenar el crecimiento del virus. Esto se logró en base a los anticuerpos que generan los caballos luego de que les inyectaran una proteína recombinante del virus SARS-CoV-2.

Hasta el momento son tres los pacientes que ya experimentan este novedoso tratamiento en esa provincia.