Nivel Tres, la nueva banda que no pide permiso

Desde que abren los ojos listos para comenzar el día hasta que se acuestan por la noche sólo piensan en una cosa: la música. Es que para ellos es imposible no componer canciones en su mente, porque los sentimientos y las palabras se conjugan minuto a minuto sin pedir permiso. Para ellos es imposible no fantasear con la idea de vivir de lo que más les apasiona o proyectar sus sueños más preciados en la vida real.

La banda cipoleña ya recolectó decenas de logros en la región y se ganó el apoyo incondicional de sus oyentes. Respecto de su repertorio, aseguran que no sólo tocan temas acústicos o melódicos, sino que se le animan al pop, al rock y al reggae, entre otros géneros.

Esteban y Santiago -las voces del grupo- se conocen desde el día que nacieron porque son primos, mientras que Luis, el guitarrista, es un amigo de toda la vida. En un primer momento comenzaron con una banda en la que participaban dos personas más, pero no prosperó.

Desde muy pequeños ya sabían qué querían hacer en el futuro porque la música siempre estuvo presente entre sus familiares, aunque muchos los desalentaron porque creyeron que se trataba de un simple hobby o capricho. Pero gracias a su esfuerzo y perseverancia lograron abrirse camino. Ya lanzaron tres temas propios y tienen otra tanda más por salir del horno.

Respecto del lugar que ocupa la música en sus vidas, los tres coincidieron en que se trata de una compañera fiel que les permite canalizar la alegría y la bronca a través de las palabras que no se animan a expresar a diario. “La música es todo, no me veo haciendo otra cosa. Sé que nací para esto y estoy tratando de llegar, y si es con los chicos, mucho mejor”, expresó Santiago, uno de los cantantes.

Por esta razón, sus sentimientos e ideologías son muy importantes a la hora de componer. Esteban, por ejemplo, asegura que escribe desde el corazón y en base a sus experiencias en el amor, mientras que Santiago prefiere ser objetivo y transmitir mensajes positivos porque sabe que las letras tienen, en la mayoría de los casos, un fuerte impacto en quienes vivieron situaciones similares o simplemente se sienten identificados con sus emociones.

El sueño de sacar su primer disco

Los integrantes de la banda cipoleña Nivel Tres señalaron que esperan poder lanzar su primer trabajo discográfico en el corto plazo y comenzar a presentarse en diferentes localidades de la región para continuar avanzando por un camino incierto. Mientras tanto, trabajan a la par de los ensayos y sueñan con el día en el que puedan vivir pura y exclusivamente de la música. Saben que será difícil, pero para ellos nada es imposible. Además, los resultados ya están dando sus frutos y saben que van por el camino correcto.