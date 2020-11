Motochorros colocan hierros en punta para atacar a los ciclistas

Motochorros acechan los senderos y caminos que conducen al Cerro Azul. Comenzaron colocando alpatacos; y ahora minaron la zona con hierros en punta, muy afilados, que son un verdadero peligro para los que frecuentan el lugar. La modalidad delictiva ha sido progresiva y ya no se limita a un sector en particular. Los ciclistas advirtieron que el peligro asoma por todos lados. En el mejor de los casos, las víctimas pueden destrozar una rueda. Pero si llegaran a caer encima de esos clavos, indicaron que el desenlace podría ser peor.

"En un principio ponían ramas de alpatacos. Luego colocaron clavos en madera y, ahora, se las ingeniaron para enterrar estos hierros en punta que tienen entre 30 y 40 centímetros y no hay forma de que se muevan. Todo ha sido muy progresivo y están por todos lados", dijo un profesor que frecuenta la zona y entrena a otros ciclistas aficionados.

Durante el fin de semana, un grupo de ocho amigos organizó una salida en bicicleta hacia el Cerro Azul y casi lamenta una desgracia. Contaron que uno de ellos reventó una cubierta de bicicleta al pasar por uno de estos hierros. No hubo manera de repararla y tuvo que continuar a pie. Casi al final de un cañadón, observó que dos sujetos en moto se ocultaban, con intenciones de robarle. Pero eran ocho contra dos, de modo que los motochorros desistieron y huyeron de la zona.

clavo.jpg

"No les pasó nada porque eran ocho, pero si uno fuera solo, no sé qué pasaría, ya que la zona es inhóspita. El pueblo más cercano está a 15 0 20 kilómetros de sendero sobre barda. Allá no tenés apoyo, no tenés a nadie; y con el gas pimienta que llevamos, no hacemos nada si nos asaltan motochorros que pueden estar armados", comentó otro ciclista aficionado consultado.

La advertencia circuló por distintos grupos de Whatsapp que se hicieron eco de la situación con mucha preocupación porque la zona del Cerro Azul es una vía de escape para un número de personas cada vez mayor. No es casual que en el contexto de la pandemia, el precio de las bicicletas se haya disparado, hasta alcanzar y superar los 300 mil pesos; y que en paralelo también se hayan incrementado los robos.

La zona del Cerro Azul ya no resultado un paraíso desconocido por los cipoleños que se aventuran todos los días a recorrer conocidos y nuevos senderos, sobre todo durante los fines de semana, cuando "es un mundo de gente". Por tal motivo, y ante la evidencia de que los delincuentes acechan el lugar, solicitaron a la Policía que haga prevención. "Lo importante es que haya presencia policial con algunos móviles", remarcaron los ciclistas.