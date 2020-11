Según contó a LM Cipolletti uno de los referentes del lugar, Manolo Rodríguez, estiman que el robo ocurrió entre la madrugada y la mañana del miércoles, y aprovecharon que el lugar se encontraba solo. Se trata del predio ubicado en Gabriela Mistral 242, en el Pichi Nahuel.

“Yo llegué a las 16 y apenas ingresé advertí que estaban todas las ventanas rotas. Son 6 ventanales, y estaban todos destruidos. Rompieron hasta los marcos de aluminio, se ve que los forzaron con palancas. En el interior estaba todo revuelto y destruido. Aún no pudimos terminar el relevamiento, pero a simple vista pudimos observar que se llevaron herramientas y los alimentos no perecederos que habíamos juntado para armar los bolsones de fin de año”, contó Rodríguez.

Robo scouts05.jpg

Dijo que entre las herramientas robadas hay hachas de mano, serruchos, martillos, taladros, y otros equipamientos que son las que utilizan los chicos para realizar los trabajos. También advirtieron que se llevaron toda la mercadería donada por la comunidad, y que parte de ella la rompieron y la dejaron tirada en el suelo. Se trata de los alimentos que recolectaron para entregar los bolsones de fin de año a merenderos y familias carenciadas.

“Por lo que vemos parece que entraron a romper más que robar. Es una lástima y nos da mucha pena. Nos costó mucho tener esto, y la gente donó la mercadería para ayudar. Ahora nos sentimos culpables de no poder cumplir con el objetivo. El lugar lo estábamos preparando para que puedan volver los chicos a las actividades, ya que estuvieron suspendidas por la pandemia”, expresó Rodríguez.

Robo scouts03.jpg

Por el momento no hay sospechosos, y los vecinos dijeron no haber escuchado nada. Al lado del centro de scout hay una obra en construcción y creen que podrían haber entrado por ese lugar.

“Nos cuesta mucho todo lo que hacemos, porque no contamos con dinero. Hacemos bono contribución para poder pagar los servicios. No sé qué buscaban, si era dinero, no lo iban a encontrar porque no lo tenemos”, afirmó Rodríguez.