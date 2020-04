"Me extraña lo de Tevez, no podés pensar solo en lo que ganás vos"

“Me enteré de que en Cutral Co hubo un caso y de que podría haber más. Me preocupo por mis padres, les dije que no salgan más, que compren lo necesario en el mercadito del barrio”. Daniel Vega. Arquero de Cutral Co

“Por no haber sido tan rigurosos, pasó lo que pasó. Por eso las medidas que se han tomado en Argentina son muy buenas, tendría que haber sido así en todo el mundo para evitar esto. No se le ha tenido el respeto que merece”, sostuvo.

También habló sobre los polémicos dichos de Carlos Tevez, el capitán de Boca, quien expresó hace unos días que “el jugador de fútbol puede vivir seis meses o un año sin cobrar”. “No hay que creerse que todos los jugadores son millonarios, que todos los que ves en la tele, los de Primera División, están salvados. Eso es una mentira”, manifestó.

“Me extrañó de Tevez que salga a decir eso, porque él tiene familia que vive en un barrio humilde. Tiene un montón de gente en su entorno que la pelea cada día. No podés pensar solo en lo que vos ganás. Si vamos a hablar de solidaridad, compartí un poco con los chicos que menos tienen, compartí un poco de lo que vos has ganado en tu carrera”, expresó el Indio Vega, crítico con el Apache.