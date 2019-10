Maxi Tormann: "Sufrimos la efectividad del rival"

El marcador central sufrió una lesión muscular, de la cual espera confirmación, pero se trataría de un desgarro. “Mi sensación es que me desgarré el posterior (pierna derecha). No me avisó nada, fue en la jugada que cruzamos con Elvis (Hernández) al levantar la pierna”, describió con la amargura lógica de quien sabe deberá estar alejado de los partidos por unas semanas.