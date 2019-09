El Albinegro dio señales de fortaleza en La Visera

En eso tuvo mucho que ver la insólita expulsión de Damián Jara a los 4 minutos del complemento. Ya con amarilla desde el primer tiempo, el marcador central de Cipo cometió un foul en la entrada al área, innecesario, ya con la pelota perdida por parte de Sebastián Jeldres.

En inferioridad numérica, el dueño de casa salió a dar la cara, con mucha entrega y presencia física, con mucho esfuerzo y algunos destellos que le permitieron sacudir la red.

“Después de la expulsión, el equipo hizo un clic, que quizás debimos hacerlo antes. Con uno menos mostramos lo mejor y pudimos ganar después de mucho tiempo”, dijo Facundo Crespo, el arquero de Cipo y una correcta actuación

La primera mitad guardó apenas dos momentos destacados, ambos muy claros para el Albinegro que volvió a vestir de verde. A los 2 minutos con la entrada de Matías Sarraute por la derecha que tapó Pablo Lencina y la otra a los 41’, con el intento de Trecco, que de nuevo el muy buen arquero visitante tapó abajo, para mandar la pelota al tiro de esquina.

“Somos un equipo que siempre intenta, aunque puede no salir. Me tocó irme con una imagen no muy buena del club y ahora busco cambiarla con rendimiento”, dijo Manuel Berra, el 5 indiscutido de Cipolletti en la temporada

Se fue volando

Lo tedioso que tuvo la primera parte quedó en el olvido con los segundos 45’. La roja a Jara fue el clic. Ingresó Elvis Hernández para completar la zaga y se fue Brian Visser.

Más tarde, Cristian Fornillo reemplazó a Sarraute. Y ambos se metieron rápido en el tramo, mejoraron al equipo, que tuvo en Manuel Berra al amo de la mitad de cancha.

El gol llegó después de una muy buena jugada entre Matías Carrera y Fornillo que terminó con el remate cruzado de este último pisando el área. La muy buena atajada de Lencina derivó en un rebote por el segundo palo que lo tomó a Trecco entrando solo para provocar el delirio de las más de 3000 personas.

El cuarto de hora final fue entrega y corazón. Madryn intentó y el Capataz se defendió. Cuando fue necesario, surgió Facundo Crespo en el arco.

La tarde cayó con alegría y las tribunas encendidas de La Visera, justo en la previa a Olimpo.