Los requisitos para la llegada de los trabajadores rurales

La gobernadora, Arabela Carreras, contó que ya se encuentran trabajando con intendentes y empresarios de la fruta en la aplicación de los protocolos de salud para garantizar la cosecha.

“Estamos terminado con los protocolos vinculados al tratamiento y la recepción de los trabajadores migrantes que llegan del norte del país. De a poquito comenzaron a ingresar a la región, pese a que todavía no es la temporada alta. Esos protocolos de trabajo se realizan vinculando el sistema de salud con los intendentes, y el sábado tendremos las reuniones finales con ellos. El lunes será el encuentro con el sector empresarial y los productores”, afirmó Carreras.

Dijo que tras estos encuentros se podrá terminar de consensuar y definir las condiciones para la llegada de los trabajadores, sumado a una serie de acuerdos interprovinciales que son clave para que puedan realizar el largo viaje sin inconvenientes.

“Entre los requisitos que se deberán considerar es contar con el hisopado negativo previo, no pueden llegar trabajadores que no tengan una oferta laboral concreta, es decir no pueden venir a buscar, y no pueden venir con su familia. A Río Negro ingresa sólo el trabajador, realiza su trabajo y retorna a su lugar de origen. El convenio también tiene en cuenta el retorno para evitar inconvenientes”, explicó Carreras.