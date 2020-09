Los clubes se plantaron y no vuelven a entrenar

Desde el Consejo Federal querían fijar una fecha para que los clubes vuelvan a entrenar, ya que cuentan con el aval de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, el debate no logró sostenerse en ese aspecto porque las instituciones necesitan saber cómo se va a jugar lo que resta de la temporada.

Fue el momento en el que se pusieron en consideración diferentes proyectos, y a los que ya se habían manifestado en otras reuniones (que jueguen todos los clubes o que jueguen los seis primeros de cada zona) se sumó el de resolver el torneo con un decagonal, que al mismo tiempo se divida en dos zonas.

No hubo consenso entre los representantes, incluso algunos presidentes pidieron que se resolviera mediante el voto en el momento.

Las posturas

“Los de arriba quieren hexagonal, los del medio empiezan a sumarse a lo propuesto por Alfredo Dagna (presidente de Olimpo) y su decagonal, de los de abajo algunos quieren jugar todos y otros ni participar”, informó el periodista de Ascenso del Interior, Santiago Dezio.

Pero desde el Consejo Federal resolvieron que los proyectos se van a recibir hasta el 4 de octubre, para ser evaluados y luego definir los pasos a seguir.

La mayoría de los clubes no quiere empezar a entrenar si no se decide cómo y, sobre todo, quiénes van a seguir jugando. Además, se anticipó que los clubes que no quieran terminar la temporada no serán obligados a hacerlo y no tendrán sanción.

En Cipo

Desde la dirigencia del Club Cipolletti indicaron su postura: “Lo que no queríamos era comenzar a entrenar sin saber quién va a participar o no del torneo, porque sería absurdo armar un plantel antes de saber si vas a jugar”.

La temporada del torneo Federal A se jugó hasta la fecha 23, cuando comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

260920-p8-f2(SCE_ID=459367).jpg

Hasta que no haya certezas, no definirán quién será el futuro DT

La dirigencia del Club Cipolletti no quiere hablar de la continuidad de Sergio Priseajniuc ni de otros nombres para la dirección técnica hasta no tener certezas sobre la temporada competitiva.

El jueves, Priseajniuc habló en LU19 y reconoció que considera terminada su relación con el Albinegro. “No creo que me hayan cambiado porque no les gustó mi metodología de trabajo”, expresó el DT, y dijo que “no hubo ninguna pelea con nadie”. Pero se lamentó porque “quería tener un nuevo desafío” en Cipo, ya que apenas dirigió tres partidos, antes del inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En tanto, desde la subcomisión de fútbol del Albinegro, explicaron que las futuras decisiones que tomará el club serán “en base a lo que pase” con la programación del torneo.

“Hay mucha incertidumbre. Es difícil de planificar si no sabemos si vamos a jugar en octubre, en noviembre o en marzo, porque si juegan algunos equipos, quiere decir que el próximo torneo empezará el año que viene”, manifestaron.

“Hay que esperar tranquilos, no nos podemos anticipar mucho, porque después hablamos y pasa algo totalmente diferente y quedamos mal”, agregaron desde la dirigencia.

3 Los partidos que dirigió Priseajniuc en Cipo

El técnico santafesino debutó en Mendoza ante Huracán de Las Heras (0-0), luego enfrentó a Sansinena (2-3) de local y antes de la pandemia a Sol de Mayo (1-1) en Viedma.