“Nosotros venimos haciendo un trabajo para que la gente entienda que debe salir a comprar antes los productos navideños. Lamentablemente cobran tardes, y no les queda otra”, dijo Chemor.

Pese al repunte de las ventas durante el fin de semana, dijo que no alcanza a cubrir las bajas que hubo durante todo el año. Además, vaticinó más de 10 comerciantes de la ciudad ya indicaron que cerrarán sus puertas en el mes de enero por la incapacidad de sostener el negocio.

“Hacemos el reclamo a los funcionarios y hacen caso omiso, sobre todo de la fuerte presión tributaria que hacen insostenible un local. No solo hablo de los impuestos formales, sino de lo que llamamos el tribucurro, que son todos los tributos que funcionan como impuestos, pero terminan siendo un curro. Esto es generado por el propio Estado, como las multas generadas intencionalmente cuando no cierran los números del Estado. Esto propicia la informalidad de los comerciantes. Alquileres, sueldos, funcionamiento, servicios, todo subió, pero las ventas no”, reclamó Chemor.

LA titular de la CICC dijo que los comercios que cerrarán tienen hasta 3 empleados, y serán fuentes de trabajo que se perderán. “La gente está muy cansada de trabajar para pagar impuesto. A su vez, los informales tienen ningún control, y eso es deslealtad. En febrero sería peor la situación. El bono de fin de año perjudicó mucho a los comerciantes, porque obligó a pagar $5 mil, y los empleadores no lo tenían. Entre el Estado y el sindicato se llevan más del 70 por ciento de lo que cobra el trabajador”, cuestionó Chemor.

Durante el día de hoy la Cámara de Comercio no firmó ningún acuerdo, pero recomendó a los empleadores mantener las puertas abiertas hasta las 16