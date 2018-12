La CIC advirtió que este año no va a firmar ningún convenio con el sindicato de Empleados de Comercio, aunque sí recomendarán a sus socios asumir el compromiso de cerrar a las 16, el lunes 24; y a las 14, en las vísperas de Año Nuevo. No obstante, algunos negocios pueden bajar las persianas un poco antes porque, según el rubro, las fiestas no justifican mantener esos horarios. A lo que no están dispuestos los mercantiles es a cerrar antes de las 16.