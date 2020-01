Locura en San Martín por la llegada de River

Hinchas coparon el acceso al hotel de River en San Martín de los Andes

Poco les importó a los fans la cantidad de horas que tuvieron que esperar para ver pasar a sus idolos ya que el vuelo charter que estaba previsto arribara a las 16:30 sufrió un retraso de dos horas. Aún así hicieron el aguante y acompañaron el paso del bus que se movió a 20 por hora.

La filial de River en San Martín, en conjunto con otras 30 agrupaciones, realizaron un “Pasillo Monumental”, bajo supervisión de las cuadrillas de Defensa Civil , la prefectura aeroportuaria y las organización del municipio, previendo toda la logística para evitar los desbordes.

entrada hotel river.jpg Gentileza Pablo Delgado

El sol resultó incómodo durante la espera y por eso muchos optaron usar los banderones como toldos para cubrirse del sol.

Así esperan los hinchas de River la llegada del equipo a San Martín de los Andes

Se desplegaron más de 2.000 banderines y una bandera principal con los colores rojo y blanco de 75 por 4,5 metros, que se instaló al costado de la ruta 40.

Soy de River, soy de River...” y los cántos alusivos al archirrival, Boca, tronó fuerte a lo largo de la caravana y en el hotel donde se hospedará el plantel que hoy mismo inciará los trabajos físicos y futbolísticos.

river la previa san martin5a.jpg Rodolfo Ramirez

El delantero Lucas Pratto fue el asignado para hablar con la prensa, mientras el resto de los jugadores ingresaron al hotel. El goledor se tomó uno instantes para destacar el recibimiento de los hinchas.

“Era un trayecto de cinco minutos como mucho y tardamos bastante, pero bueno nos alegra que la gente esté feliz de que estemos acá y nos muestre su cariño”, destacó el Oso.

El ingreso de los jugadores de River a Loi Suites Chapelco Hotel

“Lamentablemente al ser tantos no podemos acercarnos y tampoco podemos quedar bien con unos y mal con otros, pero nos pone muy contentos que nos reciban así”, resumio El Oso.

Hoy bien temprano comenzarán los trabajo en el campo de polo que se ubica a unos 2,4 kilómetros del hotel.

--> Quintero no viajó y le realizarán más estudios

El colombiano Juan Fernando Quintero no viajó a San Martín de los Andes ya en el test médico que se le efectuó ayer en el inicio de la pretemporada en El Monumental, se le detectó una arritmia leve que obligó a colocarle un Holter para medir la frecuencia cardíaca.

Si bien la resonancia magnética arrojó valores normales, se le detectó una arritmia. Por eso hoy será sometido a nuevos estudios. Si está todo bien viajará inmediatamente. Entre las principales hipótesis se encuentran una causa genética y la exposición a stress.

--> Y Nacho no se va

Lo dijo tras ganar la final de la Copa Argentina, el Muñeco Marcelo Gallardo y también lo pueden cantar los hinchas: “Y Nacho no se va, Nacho no se va...”. Ayer poco antes de viajar hacia San Martín para iniciar la pretemporada, llegó por el volante una oferta del Inter de Porto Alegre de Brasil por 7 millones de dólares. “Lo que ofrecieron no fue suficiente” dijo el DT.

“Nacho no se va a ningún lado. Ya tuve charlas con él, está muy contento de estar acá. Tiene una cláusula de 15 palos y el que se lo quiera llevar la va a tener que poner, no vale menos que eso”, dijo el Muñe. Inter se quedó corto.

También el Inter y otros clubes brasileños están interesados en un préstamo de Lucas Pratto por un año. Aunque el Oso ya manifestó su intención de quedarse para resarcirse del error en la final de la Copa Libertadores frente a Flamengo, cuando de un mal pase suyo, sobrevino el empate que abrió el camino al título de los brasileros. Además, hay otro punto clave porque el jugador tiene una claúsula con el San Pablo dueño del pase de que si se va a otro club brasileño , River tiene que pagarle 2 millones de dólares.

LEÉ MÁS

En San Martín tienen todo listo para recibir a River