El convenio de la obra social con el Hospital Italiano finalmente no se terminó para Jazmín, de modo que le ofrecieron cobertura para pagar la consulta.

"Es lamentable y triste que tengamos que haber llegado a esto. Pienso en la gente que no puede arbitrar los medios para hacer lo que hicimos, ni recibe ningún tipo de respuesta. Pero gracias a la difusión de la nota vamos a poder viajar y estoy más que agradecido con la ayuda que recibimos", confió la familia de Jazmín.

Landriscini manifestó que su intervención fue "una reacción solidaria" y no opinó sobre el conflicto entre la obra social y la familia. "Leí el artículo y sentí que la niña merecía que le cubriéramos los gastos si la obra social no lo hacía. Reaccioné de manera solidaria sabiendo que podía solucionarlo si me ocupaba. Esto es algo que se puede tramitar, sobre todo en este momento que no estoy viajando. Queda un remanente de pasajes (de los que disponen los Diputados), que si no se pierden", manifestó.

El tratamiento

Desde hace 1 año y 8 meses que Jazmín no puede acceder a los controles indicados por los médicos. En diciembre de 2017 fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Italiano. Le colocaron un "estimulador vagal" en el pecho para cortar las convulsiones que sufre a diario. Se trata de un dispositivo electrónico que se implanta por debajo de la piel, con un electrodo conectado al nervio vago.

Jazmin, la nena que necesita viajar 02.jpg

El aparato que la nena lleva en su cuerpo requiere de ciertos controles periódicos que los realiza en el Hospital Italiano. Durante un año, Jazmín, su papá y su mamá, oriundos de Allen, viajaron sin problemas y con cobertura social todos los meses. Luego, y por indicación del médico que la trata, debía concurrir cada seis.

Llegaron a hacer un control más, en mayo de 2019, pero luego la obra social no ofreció más cobertura. Presentaron un recurso de amparo, pero inició la pandemia de Covid-19 y su reclamo se diluyó en el tiempo.

Por las convulsiones que sufre a diario, Jazmín lleva un casco de ciclista en su cabeza que se lo acondicionó su abuela para protegerla de las caídas que tiene cuando se desploma en el piso. También usa rodilleras de patín para no lastimarse.