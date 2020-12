Este domingo 27 vuelve a la ciudad la reconocida feria de diseño y gastronomía Le Chic . Se llevará a cabo a partir de las 17.30 hasta las 21.30 en el centro comercial de la ex Bodega Flor del Prado, ubicado sobre Mariano Moreno y San Luis. La entrada será libre y gratuita, contará con el aval de la Municipalidad de Cipolletti y tendrá estrictos protocolos Covid-19 para resguardar la salud de los vecinos.

Feria Le Chic Llegó el día: este domingo vuelve a la ciudad la feria Le Chic Anahí Cárdena

También estará presente el patio cervecero Sirocco, la cervecería Kuruf y la música estará a cargo de los hermanos Jorgelina y Didi guarnieri Argat. A su vez, participarán las emprendedoras consolidadas como parte del "team Le Chic": Dulce Victoria, By Sara, Que Chula, Espacio Blendy, Lupitas Lengerie, Estilo Sur, Venecia, Cecilia Scotti, Pattauf, Manja mallas, entre otras.

No obstante, el toque lo darán las chicas de Aleka Deco, que van a presentar -junto con sus productos- la edición limitada de vajilla de Martin Villalba para Aleka y van a sortear una obra del artista entre los que compren en su stand".

Portocolos sanitarios

Los accesos de ingreso y egreso al predio estarán marcados, el uso de barbijo o tapaboca será obligatorio, al igual que el control de temperatura y la aplicación frecuente de alcohol en gel. En el salón no estará permitido consumir alimentos, por lo que la pastelería funcionará con el sistema take away para disfrutar afuera del edificio o en casa.

En tanto, los stands contarán con espacios mucho más grandes para poder respetar el distanciamiento y la capacidad del salón será del 50 por ciento. El ingreso de personas será controlado para evitar amontonamientos.

Tampoco se podrán probar las prendas y los baños sólo funcionarán como tales. Los cambios se podrán hacer después en cada uno de los showrooms.