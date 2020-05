Las dos pasiones del talentoso Thiago Moliné

Pero en diciembre decidió operarse. Es que hace tiempo convivía con un dolor permanente cada vez que patinaba, a causa de un sobrehueso.

2019 fue un año muy intenso para Thiago, con patín artístico y también atletismo

Desde la tranquilidad de su casa, de a poco se pone en movimiento, pero todavía no puede subirse a los patines por recomendación médica.

“No puedo ponerme los patines porque mi kinesiólogo me dijo que aún no tengo los pies al máximo para empezar a usarlos. De todas formas, en mi casa no tengo espacio para entrenar con patines”, contó el joven que cursa el quinto año en el CEM 120.

De todas formas, Thiago, que el año pasado fue campeón sudamericano y nacional, se iba a “tomar un descanso”. “En el 2019 estuve a full, entonces quería parar un poco”, comentó. “Al hacer dos deportes a nivel competitivo, dificultó muchos mis horarios, por lo que tuve dificultades en el colegio, pero me adapté bastante bien”, contó el joven.

“No puedo ponerme los patines porque mi kinesiólogo me dijo que aún no tengo los pies al máximo para empezar a usarlos. De todas formas, en mi casa no tengo espacio para entrenar”.“Siempre fui muy activo con respecto al deporte, al principio me costó bastante estar más tranquilo después de la operación y con la cuarentena ya me había acostumbrado”, dijo Thiago Moliné, patinador cipoleño

Su otra pasión

En atletismo, Thiago apunta al salto triple y a las carreras con vallas. “Me gustaba desde chiquito el atletismo, veía los Juegos Olímpicos y me encantaban, siempre jugaba en mi casa a hacer saltos en largo y cuando empecé patín esperé unos años, cuando tuve la oportunidad lo hice y me encantó”, destacó.

Pero la decisión de operarse fue pensada y necesaria. “El sobrehueso lo tuve durante toda mi vida, me lo quería sacar, con los patines me dolía muchísimo, hasta que dije ‘no, basta, me lo quiero sacar’, y le dije a mi papá que quería operarme”, detalló.

“Siempre fui muy activo con respecto al deporte, al principio me costó bastante estar más tranquilo después de la operación y cuando llegó la cuarentena ya me había acostumbrado a estar más inactivo”, señaló Moliné, quien todos los días tiene una rutina de entrenamientos físicos, como abdominales, bicicleta y baile. “Al menos la cuarentena me está sirviendo para recuperarme mejor, estar mejor físicamente”, dijo con optimismo.