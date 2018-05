La campaña se llevó a cabo durante todo el domingo, y las redes se viralizaron con miles de historias de mujeres golpeadas, acosadas, violadas y maltratadas por el sistema patriarcal. En la ciudad el mensaje más conmovedor fue escrito por Paula Leiva, la hija de Mónica García, una de las víctimas del segundo triple femicidio en el laboratorio cipoleño.

"Tenía 28 años, era bioquímica. La mataron de nueve puñaladas, le rociaron ácido acético en la cara y un balazo calibre 22. Lo cuento yo porque mí vieja, Mónica Susana García y dos mujeres más ya no pueden", escribió la joven.

Otra joven le puso voz a Otoño Uriate, la orense secuestrada y asesinada en 2006. "Tenía 16 años, caminé desde el colegio hasta mi casa y me secuestraron. Encontraron mi cuerpo 6meses después flotando en un canal de riego de Cipolletti. Me violaron entre 4 y me mutilaron. 11 años pasaron y no hay responsables. Lo cuento yo por qué Otoño Uriarte no puede", expresó Valeria.

Embed Tengo 23 años,estudio medicina,quien creí que era mi amigo me violó (Pablo Sánchez) ,la mayoría de sus amigxs aparte de encubrirlo decidieron ayudarlo,tenía miedo de que no me crean,la causa quedó en la nada y el sigue libre.

Lo cuento yo por mi amiga que extraño todos los días.

Embed Tenia 47 años cuando desaparecí un 23/12/10, dije que iba a comprar cosas para la mesa navideña y nunca mas volví a casa. El 10/5/11 fui encontrada en Cipolletti (en un río). Cerraron mi caso como suicidio pero yo sabia nadar. Lo cuento yo por que hoy mi mamá no puede.#Cuentalo + — Yuliana (@4bzurdah) 29 de abril de 2018

