La toma del Labraña avanza sin control

El asentamiento en una chacra del barrio Labraña no cesa y cada día llegan más familias al lugar. En una semana los ocupantes pasaron de 3 a alrededor de 150, y el dueño de la chacra exige el desalojo. “Me ocuparon casi todo el predio, y apenas se vaya la policía me van a prender fuego la casa para quedarse con todo”, indicó. Su abogada espera que en la semana avance la formulación de cargos.

“Parece que no hay propiedad privada, nadie hace nada. El fiscal nos dice que no los puede sacar. Ahora está lleno de carpas, llegan camiones de corralones con materiales, y viven de asado. Hay gente de todos lados, incluso personas de la barra brava de Cipolletti. No son personas con necesidad habitacional”, explicó Eduardo Kohan, propietario de las tierras.

Dijo que, si no se resuelve esto, hará juicio al Estado y a la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y que tiene pocas esperanzas de una solución. “Si no queda otra, que expropien y me paguen por las tierras”, indicó.

toma labraña Antonio Spagnuolo

Comentó que vive con miedo constante y que teme que el día que la guardia policial se retire, le quemen la casa, al igual que con las viviendas de los cuidadores.

“Yo apenas puedo caminar, tengo una pierna ortopédica porque hace unos años me robaron entrando a mi casa y me pegaron un tiro en la pierna. A la policía les tuve que traer un tráiler para que se resguarden de los piedrazos. Es tierra de nadie esto”, cuestionó el hombre.

Pago hasta el riego que ni si quiera uso. La semana pasada pagué $23 mil al consorcio.

La abogada que lo representa, Daiana Vázquez, dijo que la toma avanza cada día más en cantidad de personas y que se necesita el accionar inmediato de la Justicia, porque además entienden que no se trata de una necesidad habitacional porque muchas personas ya están ofreciendo su lote de manera informal.

“De ser 2 personas pasaron a casi 150 en una semana. Está pendiente un proceso penal donde el objetivo es la aplicación de la pena si correspondiera para las personas que tomaron la chacra. Como accesorio pedimos una medida cautelar de desalojo. Creemos en la semana se pueda avanzar en la formulación de cargos y posterior desalojo, tanto para los ocupantes como para las personas que la instigaron desde afuera”, expresó Vázquez a LM Cipolletti.

toma labraña Antonio Spagnuolo

Dijo que esta situación le quitó el derecho a su cliente de disponer de su propiedad.

“Entendemos que mucha gente tiene limitado el derecho a una vivienda, pero no por eso se tiene que optar por tomar cosas que les corresponden. La chacra estaba al día con todos los impuestos, y había en trámite un futuro loteo en el municipio. Ni siquiera está deshabitada”, contó la abogada.